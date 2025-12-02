Dos de los municipios de España en los que más creció la población están en la provincia de Alicante

La población residente en España a 1 de enero de 2025 creció en todas las comunidades, excepto en Extremadura, respecto a un año antes, y lo hizo especialmente en las localidades de Torrevieja (Alicante), Gandía (Valencia) y Benidorm (Alicante).

En porcentaje el aumento fue en Torrevieja, del 4,9 %; en Gandia, del 3,6 %, y en Benidorm, del 3,5 %. Los mayores descensos de población se dieron en Cádiz (bajó el 1 %), Fuengirola (Málaga) (-0,9 %) y Talavera de la Reina (Toledo) (-0,9 %).

Según el Censo Anual de Población publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población residente en España a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024, un 1 % más, un dato ya superado por la Estadística Continua de Población del INE que eleva esa cifra a 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025.

De los 49,1 millones de habitantes recogidos en el censo, 42,2 millones tenían nacionalidad española, el 85,9 %, y 6,9 millones extranjera, el 14,1%, un 6,3% más que el año anterior.

Los mayores aumentos de extranjeros durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia, 98.057 más, Venezuela, 52.555, y Marruecos, 48.306. Los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes, 968.999, los colombianos, 676.534, y los rumanos, 609.270.

En 4.298 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9 % del total) la población aumentó o se mantuvo durante el pasado año.

Extremadura, la excepción

Durante 2024 la población aumentó en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura, y los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunitat Valenciana (105.897 más) y Comunidad de Madrid (104.618 más).

En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en la Comunitat Valenciana (2 %) y en la Comunidad de Madrid y Baleares (1,5 % en ambas).

Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas excepto en seis. Las que más crecieron fueron Castellón, Alicante y Guadalajara (un 2 % en las tres); por contra, los mayores descensos se registraron en Zamora (0,4 %), Córdoba y Jaén (0,1 % en ambas).

Localidad de nacimiento

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 42,8 % de la población residía a 1 de enero de 2025 en el mismo municipio en el que nació y el 21,6 % en otro municipio de la misma provincia.

Por su parte, el porcentaje de personas nacidas en el extranjero alcanzó el 19,3 % (en la misma fecha de 2024 era del 18,2 %).

Entre los nacidos en el extranjero, el 12,3 % (más de un millón de habitantes) lo hizo en Marruecos, el 10,3 % en Colombia y el 7,3 % en Venezuela.

Por edad, solo descienden los menores

El censo registra el aumento del 2,52 % de la población de más de 64 años en términos relativos (de 9.928.368 a 10.178.625), el 1,13 % de los que tienen entre 16 a 64 años (de 31.716.737 a 32.074.770) y se reducen los menores de 16 años el 1,43 % (de 6.974.590 a 6.874.902).

El peso relativo de la población mayor de 64 años fue del 20,7 %, lo que se tradujo en que la tasa de dependencia de los mayores de 64 años (relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años) se situó en 0,32, según explica el INE.

La estadística indica además que a 1 de enero de 2024 el 34,9 % de la población de España era soltera, el 45,8 % casada, el 7,8 % divorciada o separada, y el 7 % viuda.

Por sexo hay una gran diferencia entre la población viuda, donde el 83 % corresponde a mujeres, diferencia que se aprecia en todos los grupos de edad.

En las edades entre 16 y 34 años, el estado civil más frecuente fue soltero (80,4 %), mientras que a partir de los 35 años era casado. En la franja de edad de 55 a 74 años, las personas casadas representaron el 65,6 %.