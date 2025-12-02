Población
Dos de los municipios de España en los que más creció la población están en la provincia de Alicante
En la Comunitat Valenciana subió en 105.897 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, INE
La población residente en España a 1 de enero de 2025 creció en todas las comunidades, excepto en Extremadura, respecto a un año antes, y lo hizo especialmente en las localidades de Torrevieja (Alicante), Gandía (Valencia) y Benidorm (Alicante).
En porcentaje el aumento fue en Torrevieja, del 4,9 %; en Gandia, del 3,6 %, y en Benidorm, del 3,5 %. Los mayores descensos de población se dieron en Cádiz (bajó el 1 %), Fuengirola (Málaga) (-0,9 %) y Talavera de la Reina (Toledo) (-0,9 %).
Según el Censo Anual de Población publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población residente en España a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024, un 1 % más, un dato ya superado por la Estadística Continua de Población del INE que eleva esa cifra a 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025.
De los 49,1 millones de habitantes recogidos en el censo, 42,2 millones tenían nacionalidad española, el 85,9 %, y 6,9 millones extranjera, el 14,1%, un 6,3% más que el año anterior.
Los mayores aumentos de extranjeros durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia, 98.057 más, Venezuela, 52.555, y Marruecos, 48.306. Los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes, 968.999, los colombianos, 676.534, y los rumanos, 609.270.
En 4.298 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9 % del total) la población aumentó o se mantuvo durante el pasado año.
Extremadura, la excepción
Durante 2024 la población aumentó en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura, y los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunitat Valenciana (105.897 más) y Comunidad de Madrid (104.618 más).
En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en la Comunitat Valenciana (2 %) y en la Comunidad de Madrid y Baleares (1,5 % en ambas).
Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas excepto en seis. Las que más crecieron fueron Castellón, Alicante y Guadalajara (un 2 % en las tres); por contra, los mayores descensos se registraron en Zamora (0,4 %), Córdoba y Jaén (0,1 % en ambas).
Localidad de nacimiento
Atendiendo al lugar de nacimiento, el 42,8 % de la población residía a 1 de enero de 2025 en el mismo municipio en el que nació y el 21,6 % en otro municipio de la misma provincia.
Por su parte, el porcentaje de personas nacidas en el extranjero alcanzó el 19,3 % (en la misma fecha de 2024 era del 18,2 %).
Entre los nacidos en el extranjero, el 12,3 % (más de un millón de habitantes) lo hizo en Marruecos, el 10,3 % en Colombia y el 7,3 % en Venezuela.
Por edad, solo descienden los menores
El censo registra el aumento del 2,52 % de la población de más de 64 años en términos relativos (de 9.928.368 a 10.178.625), el 1,13 % de los que tienen entre 16 a 64 años (de 31.716.737 a 32.074.770) y se reducen los menores de 16 años el 1,43 % (de 6.974.590 a 6.874.902).
El peso relativo de la población mayor de 64 años fue del 20,7 %, lo que se tradujo en que la tasa de dependencia de los mayores de 64 años (relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años) se situó en 0,32, según explica el INE.
La estadística indica además que a 1 de enero de 2024 el 34,9 % de la población de España era soltera, el 45,8 % casada, el 7,8 % divorciada o separada, y el 7 % viuda.
Por sexo hay una gran diferencia entre la población viuda, donde el 83 % corresponde a mujeres, diferencia que se aprecia en todos los grupos de edad.
En las edades entre 16 y 34 años, el estado civil más frecuente fue soltero (80,4 %), mientras que a partir de los 35 años era casado. En la franja de edad de 55 a 74 años, las personas casadas representaron el 65,6 %.
