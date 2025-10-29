Este pueblo afectado por la dana declara que el 29 de octubre sea día de luto oficial durante 12 años

El pleno del Ayuntamiento de Sedaví (Valencia) ha aprobado que el día 29 de octubre sea de luto oficial durante 12 años, por las nueve víctimas de Sedaví y las tres víctimas oriundas del municipio que fallecieron en otras poblaciones el día de la dana.

En el pleno municipal ordinario de Sedaví celebrado a primera hora de este miércoles se ha aprobado el luto oficial para hoy, 29 de octubre, y para el resto de 29 de octubre en, al menos, 12 años, de 2025 a 2037 ambos incluidos.

Según ha explicado en Ayuntamiento en un comunicado, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el día que hace un año que el municipio fue azotado por la riada provocada por la dana del pasado 29 de octubre.

En la tarde de este miércoles (19.30 horas), se celebrará una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sedaví en honor a las víctimas de Sedaví del 29 de octubre.

A continuación, a la hora que Sedaví se anegó completamente de agua, las 20.30h, se guardarán tres minutos de riguroso silencio en homenaje a todas las víctimas del 29-O y en especial por las del municipio.

El 30 de octubre a las 19.00h se descubrirá la placa "Edifici 29 d’octubre" que renombra el Edificio Multiusos de manera oficial tras haberlo decretado el 29 de noviembre del año pasado.

El nombre 29 d’octubre "desea englobar todos los homenajes a las personas que lo merecen: víctimas, cuerpos de seguridad del estado y voluntariado", afirma el alcalde de Sedaví, Jose Cabanes.

La misma tarde del 30 de octubre se celebrará un homenaje "sencillo y solemne" en la Plaza Jaume I en honor a las víctimas del 29-O y especialmente por las de Sedaví.

El acto tendrá la participación de la Agrupación Musical Santa Cecília y la lectura de una declaración institucional aprobada en el pleno ordinario celebrado en la mañana del 29 de octubre.

"Todo homenaje para esas personas que perdieron la vida es poco y para sus familias y personas allegadas", confiesa el alcalde, quien añade: "Eran personas que veías día sí, día no por el pueblo; son perdidas irreparables, una vida nadie la puede sustituir".