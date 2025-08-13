Estos son los 67 municipios valencianos en riesgo alto para la salud por calor

La Conselleria de Sanidad ha avisado de nivel de riesgo alto para la salud por altas temperaturas este miércoles en 67 municipios de diez comarcas de la Comunitat Valenciana.

Las comarcas con riesgo alto son las del Baix Maestrat, el Camp de Túria, Els Ports, l'Alt Maestrat, la Hoya de Buñol, la Plana Alta, la Plana Baixa, la Ribera Alta, la Ribera Baixa y Los Serranos.

También hay aviso de nivel de riesgo medio para la salud por altas temperaturas en 72 localidades de diecisiete comarcas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En concreto, las comarcas afectadas son el Alto Palancia, el Baix Maestrat, el Baix Segura, el Camp de Túria, El Comtat, Els Ports, L'Alt Maestrat, L'Horta Nord, L'Horta Sud, la Hoya de Buñol, La Marina Alta, la Plana Alta, la Plana Baixa, la Ribera Alta, la Ribera Baixa y La Safor.

Desde la Conselleria advierten de que el calor extremo perjudica seriamente la salud, especialmente en los más vulnerables, y ante la ola de calor recomiendan beber abundante agua, evitar el sol en las horas de más intensidad y ante un posible golpe de calor, llamar rápido al 112.