Extinguido el incendio forestal en Dénia

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha dado por extinguido a las 10 horas de este miércoles el incendio forestal declarado ayer martes en el municipio de Dénia, al norte de la provincia, donde no hubo daños personales.

El fuego, originado poco antes de las 16.18 horas de este martes enfrente del campo de golf de La Sella y que afecta a una zona de arbolado, había sido estabilizado a las 17.20 horas y perimetrado, y los tres medios aéreos que intervenían en las tareas para su extensión se retiraron.

Tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante desde el parque de Dénia, dos autobombas y unidades de bomberos forestales de la Generalitat trabajaron para sofocar el incendio.