Fallece a los 73 años José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana

El tercer expresidente de la Generalitat Valenciana y también expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, ha fallecido a los 73 años de edad, según han confirmado fuentes de su entorno.

El presidente más efímero de la historia, por su condición de interinidad, es también el primero que fallece en democracia, pues hasta el momento no había fallecido ningún expresidente. Su muerte llega días después del nombramiento de Juanfran Pérez Llorca, al que muchos han comparado con él por su labor de asumir las riendas del Consell a mitad legislatura, aunque las causas sean completamente distintas.

Olivas fue una figura clave en la política valenciana y posteriormente en el mundo financiero tras su abandono de la política. Sin él no se entendería la Comunitat Valenciana, con sus luces y sombras.

Nacido en Motilla del Palancar, Cuenca, un 13 de octubre de 1952, no llegó a Valencia hasta los 25 años una vez acabada la universidad en Madrid.

En 1977 comenzó su trayectoria política en Unión de Centro y Democrático (UCD), siendo uno de los fundadores de dicho partido político. Con UCD fue elegido concejal en 1979 en las primeras elecciones municipales en Valencia y en 1981 pasó a ser director general de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda.

Olivas se integró en el Partido Popular, con quien fue elegido de nuevo concejal en el Ayuntamiento de Valencia en 1987, donde repitió en 1991, llegando a ser portavoz municipal.

Su figura dentro del partido fue creciendo en importancia y en 1993 le nombraron secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, cargo que ocupó hasta 2002.

En 1995 dio el salto a la política autonómica, donde formó parte del Consell de Eduardo Zaplana, que le nombró conseller de Economía y Hacienda. Cuatro años más tarde, repite en el Consell y sube al cargo de vicepresidente primero.

Es en esas circunstancias cuando el 9 de julio de 2002, Zaplana le nombra su sustituto cuando el entonces presidente de la Generalitat da el salto a ser ministro en Madrid con José María Aznar.

Olivas fue investido como presidente de la Generalitat el 22 de julio de 2002 y juró el cargo dos días después, pero fue siempre un presidente interino a la espera de las siguientes elecciones, que fueron en mayo de 2003.

Fue entonces cuando dejó la política tras ser designado candidato Francisco Camps y comenzó su etapa en el mundo financiero liderando la extinta caja de ahorros Bancaja, así como el Banco de Valencia.

Tras la fusión, le nombran en 2010 vicepresidente de Bankia, pero dimitió un año después.

Casos de corrupción

En 2015 fue detenido por la Guardia Civil y acusado de delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en operaciones inmobiliarias a través del llamado Caso Grand Coral.

También fue acusado por el Caso Erial que condenó a su entonces superior, Zaplana, pero fue absuelto.

Fue a juicio también por la salida a bolsa de Bankia, donde también fue absuelto.

Por último, en enero de este año fue absuelto de un delito societario de falsedad en sus cuentas entre 2009 y 2010, cuando era presidente de Banco de Valencia.