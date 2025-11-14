Fallece un conductor de 22 años al caerle encima una palmera en Torrevieja

Un joven de 22 años ha fallecido este viernes al caerle sobre el coche que conducía una palmera plantada en la mediana de una carretera del término de Torrevieja.

Según el Consorcio de Bomberos, el accidente ha ocurrido minutos después de las 17 horas en la CV-905 a la altura del centro comercial Carrefour y la palmera impactó por el lado del conductor, de nacionalidad española y vecino de Torrevieja, por lo que falleció prácticamente en el acto.

La palmera estaba afectada por el picudo rojo, lo que hacía que estuviera debilitada, y la acción del viento que ha soplado durante la jornada ha podido contribuir a la caída.

Al lugar acudieron unidades de la Guardia Civil, policía local y bomberos del parque torrevejense, además de una ambulancia del SAMU, que no pudo evitar el fallecimiento.