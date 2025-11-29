La Federación Vecinal de Valencia pide un acuerdo previo a los partidos sobre la Zona de Bajas Emisiones

La Federació d’Associacions Veïnals de València (Faav) ha reiterado este sábado la necesidad de acuerdo entre el Gobierno municipal y los partidos de la oposición para resolver las discrepancias existentes que impiden aprobar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad.

En un comunicado, la entidad ha pedido especialmente al partido en la Alcaldía (el PP) "la flexibilidad necesaria para tratar de acercar posiciones por un bien común como es respirar un aire mejor y, por tanto, cuidar la salud de las personas, sin sucumbir a las ideas negacionistas del cambio climático".

Para Federación vecinal, convocar un pleno extraordinario sin que haya habido opción de diálogo previo supone "un riesgo de alejamiento de posturas que acabará pagando la ciudadanía gravemente", y lamenta que ese pleno se convoque "sin llevarse a cabo aún las reuniones que la Federación vecinal solicitó la semana pasada con los partidos políticos ".

Ha insistido en que la ciudadanía "espera mayor responsabilidad, flexibilidad, diálogo y acuerdos" porque, según ha destacado, "lo que está en juego es la salud de las personas y del planeta en el que vivimos".

Considera que "la urgencia por reducir la concentración de contaminantes atmosféricos emitidos por los vehículos" o "los beneficios para la salud al reducirse los efectos que ocasionan muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica" son motivos "más que suficientes para llegar a un acuerdo por el bien común".

Por otra parte, desde la Federación han destacado que la Zona de Bajas Emisiones "discrimina, por ejemplo, a barrios como los que viven junto al puerto, que es un gran foco de contaminación, con macro-cruceros y portacontenedores que terminarán su vida contaminando".

En este sentido, insisten en que los vecinos y vecinas organizados "quieren ser escuchados, a través de los distintos mecanismos de participación existentes", como el Consejo Social de la Ciudad, y se han mostrado "una vez más a disposición" para ser escuchados y favorecer acuerdos.