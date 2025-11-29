Acceso

Fin de semana frío pero sin lluvias para despedir noviembre en la Comunitat Valenciana

Las mínimas rondan entre los 5 y 7 grados

Una persona recorre la Marjal del Moro cuando un manto de bruma ha cubierto el paisaje durante este último martes de Abril de 2021 que está siendo un mes con muchos días de lluvia y frío en la Comunitat Valenciana
Una persona recorre la Marjal del Moro en ValenciaKai FörsterlingAgencia EFE
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Valencia Creada:
Última actualización:

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este sábado poco nuboso, con intervalos de nubes altas por la tarde; las temperaturas ascenderán o se mantendrán sin cambios, y el viento soplará del oeste de flojo a moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para el domingo se espera un cielo nuboso o cubierto, con chubascos dispersos en el interior, extendiéndose al litoral por la tarde; temperaturas en descenso, con mínimas al final del día, y viento del oeste y noroeste de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el interior de Castellón y en zonas altas o expuestas del resto del interior.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 6,9 y 17,6 grados

Valencia: 6,2 y 18,7 grados

Alicante: 4,9 y 18,5 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento del oeste fuerza 2 a 3. Rizada a marejadilla. Mar de fondo del noreste de 1 m disminuyendo.

Aguas costeras de Valencia: viento de oeste fuerza 3, temporalmente sur 3 a 4 por la tarde. Rizada a marejadilla. Mar de fondo del noreste de 1 m disminuyendo.

Aguas costeras de Alicante: viento del suroeste fuerza 3 a 4, localmente 5 al final. Marejada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 m disminuyendo.

