Fitch mejora la perspectiva de rating de la Comunitat de estable a positiva, aunque mantiene la calificacion BBB

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha mejorado la perspectiva del rating de la Comunitat Valenciana de estable a positiva, manteniendo la calificación en 'BBB-'. Esta decisión, adoptada por el comité de la agencia, se fundamenta en la previsión de mejora del resultado presupuestario durante los próximos cinco años.

Como consecuencia de esta mejora del desempeño financiero de la Generalitat, las proyecciones a cinco años de Fitch sitúan el peso de la deuda cerca del 130% del PIB de la Comunitat Valenciana, un nivel en la banda inferior de la categoría 'bbb', lo que representa una mejora respecto a evaluaciones anteriores. Este indicador, propio de esta agencia, incluye tanto la deuda autonómica como la proporción de deuda del Estado imputada a la Generalitat en función del peso demográfico y en relación al PIB de la Comunitat Valenciana.

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha señalado que la decisión de Fitch reconoce “la gestión responsable de las finanzas autonómicas y la disciplina presupuestaria mantenida por la Generalitat". Al respecto, ha recordado la reducción del déficit en 1.300 millones de euros durante los dos últimos años “gracias a las medidas de contención del gasto y refuerzo de los servicios esenciales”.

“El entorno de confianza, la seguridad jurídica, el alivio fiscal y la apuesta firme por simplificar trámites y promover la inversión de este Consell están contribuyendo, junto al control presupuestario, a fortalecer tanto la economía como la solvencia financiera de la Comunitat Valenciana”, ha subrayado la consellera Ruth Merino, para quien el compromiso del Consell con la eficiencia del gasto y la generación de oportunidades “se traduce ya en una mejora perceptible del perfil financiero de la Generalitat”.

Merino ha señalado también que las previsiones de Fitch sobre la capacidad de la Comunitat Valenciana para mantener su estabilidad financiera, incluso en condiciones adversas, refuerza la confianza de los inversores justo en un momento en el que la Generalitat ha tenido que recurrir a nuevas operaciones de endeudamiento con entidades privadas.

Menor incertidumbre por la riada

Otro factor en el que la firma justificada el cambio de perspectiva positiva de la calificación es una reducción de la incertidumbre sobre el impacto de las inundaciones del pasado mes de octubre.

El informe de la agencia destaca también que el 91% de la deuda viva de la Comunitat Valenciana a finales de 2024 depende de los mecanismos de liquidez del Estado para refinanciar la deuda.

Con todo, la consellera ha lamentado que el déficit de recursos provocado por el sistema de financiación y la falta de soluciones “reales” por parte del Gobierno de España al sobreendeudamiento autonómico derivado de las insuficiencias acumuladas de ese sistema mantienen a la Generalitat Valenciana muy lejos de poder regresar a los mercados.