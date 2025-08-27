La Generalitat exige al Gobierno que "rectifique de inmediato" e incluya los campos dañados por el granizo en sus ayudas

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha criticado la decisión del Gobierno de España de excluir a la Comunitat Valenciana de las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros para los agricultores afectados por el reciente episodio de pedrisco.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zona catastrófica a los territorios quemados por los incendios forestales y las áreas inundadas desde el pasado 23 de junio en 16 comunidades, donde incluyó quince zonas en las que se han producido incendios forestales en la Comunitat: Alcoleja, Cocentaina, Titaguas, Chera, Ibi, Villena, Torrent, Riba-roja, Moixent, Teresa de Cofrentes, Bicorp, Quart de les Valls, Xàtiva, Artana y Utiel. Ahora, ni rastro de las tormentas de este verano que han diezmado la producción.

En un comunicado, Barrachina ha lamentado que esta decisión deje en una situación de "absoluta indefensión a los agricultores valencianos, que no solo han perdido la cosecha actual, sino que también verán comprometida la productividad de los árboles en campañas futuras debido a los daños sufridos".

“El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a dar la espalda a la Comunitat Valenciana y, esta vez, lo hace, de nuevo, contra nuestros agricultores, que han visto cómo un pedrisco devastador arruinaba no solo la cosecha de este año, sino también la de temporadas venideras”, ha señalado el conseller.

Miguel Barrachina ha recordado que no es la primera vez que el Ejecutivo central adopta decisiones que discriminan a la Comunitat Valenciana: “Ya ocurrió durante la sequía, cuando el Consell de Carlos Mazón fue el único en responder y apoyar a los agricultores, y también con las ayudas por la dana, en las que el Gobierno central está actuando con una lentitud inaceptable".

Por ello, Barrachina ha exigido que Sánchez "rectifique de inmediato" y corrija esta decisión “injusta y discriminatoria” para que los agricultores valencianos reciban el mismo trato y apoyo que el resto de afectados en España.