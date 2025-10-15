La Generalitat promete dar el resultado de una mamografía en 30 días máximo tras la prueba

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este miércoles que su departamento ha asumido el compromiso de garantizar la comunicación de los resultados de mamografías del programa de cribado de cáncer de mama en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba.

En su comparecencia ante el pleno de Les Corts, Gómez ha explicado que las cartas de invitación a participar en el programa ya incluyen la advertencia de que si en ese plazo no se ha recibido notificación de resultados acudan al SAIP de su hospital, donde se ha establecido un trámite y procedimiento específico para el seguimiento de casos, o lo notifiquen enviando un correo electrónico a la dirección cribado_programa_mama@gva.es.

El conseller ha anunciado que en el primer semestre de 2026 se completará el impulso tecnológico dado al programa con la automatización integral del proceso apoyado en plataformas de comunicación omnicanal, de manera que las mujeres podrán recibir toda la información del proceso, desde la invitación, citas para pruebas o informe de resultados, a través de la nueva versión de la aplicación móvil GVA Salut que se pondrá en marcha en breve, y/o a través del canal de comunicación que elijan, ya sea correo electrónico, SMS u otros medios digitales.

De este modo, según informa la Generalitat, la carta en papel enviada por correo postal dejará de ser el único canal disponible.

Este nuevo modelo de comunicación supondrá una mejora sustancial en el modelo de invitación, al garantizar una mayor eficacia en la recepción de las comunicaciones y, con ello, un incremento de la participación en el programa. Además, facilitará una comunicación más rápida y efectiva de los resultados, mejorando así la experiencia y la tranquilidad de las pacientes.

Gómez ha destacado que la labor realizada para recuperar el programa de cribado de cáncer de mama se evidencia en los resultados, ya que “a finales de septiembre de 2025 ya se habían realizado 10.000 mamografías más que en el mismo período del año anterior”.

A su juicio, una transformación estructural de esta magnitud “no se logra en cuestión de semanas. Llevamos ya 15 meses de trabajo intenso, de revisión profunda, de decisiones valientes, y hoy podemos decir que estamos en la fase final y procuraremos tener el programa a pleno rendimiento durante el año 2026”.

"Nos encontramos con un programa en riesgo: desorganizado, tecnológicamente obsoleto y con fallos graves en los circuitos asistenciales, la capacidad de respuesta y la calidad de datos. Ahora estamos en el camino para que sea: moderno, digital, más inteligente, con nuevas capacidades, mayor trazabilidad y centrado en las personas”, ha añadido el conseller ante el pleno.