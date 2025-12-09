La Generalitat Valenciana acusa a Mónica García de crear "el mayor conflicto en la sanidad española"

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha lamentado que “en el Gobierno central, y en particular en el Ministerio de Sanidad, impere la improvisación y la falta de diálogo, lo que ha provocado el mayor conflicto en la sanidad española en mucho tiempo, todo por no negociar el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios”.

“Por ello, invito a la ministra a reflexionar y a que retire el borrador y abra una negociación con todos para que la nueva norma sea fruto del consenso, entre colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos, comunidades autónomas y Gobierno central”, ha añadido.

Así se ha pronunciado el conseller de Sanidad durante la primera jornada de huelga del sector, convocada en rechazo al borrador del Estatuto Marco que “el Ministerio de Sanidad quiere imponer al margen de todos”, ha denunciado.

Según la Conselleria de Sanidad, el seguimiento de la huelga está siendo del 15%, lo que ha supuesto la cancelación de unas 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 intervenciones quirúrgicas. En este sentido, el conseller ha manifestado que “entendiendo el malestar de los profesionales, el Sistema Nacional de Salud lo que necesita son soluciones y no más problemas, por lo que resulta incomprensible que sea el Gobierno de España el generador del conflicto”.

Gómez ha insistido en que es necesario reformar el actual Estatuto Marco y “adaptarlo a las circunstancias actuales tanto de la sociedad como de los profesionales”. “Eso sí, ha de hacerse con consenso y con memoria técnica, jurídica y económica para que tenga su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y no sea papel mojado o como sospechamos un yo invito, pero pagan las comunidades autónomas”, ha señalado.

El conseller de Sanidad ha afirmado que “con ese borrador y las formas de hacer las cosas, el Ministerio demuestra militar en la irresponsabilidad con una reforma que no aporta soluciones a los problemas reales del sistema sanitario, ya que se obvia la financiación estable que necesita el Sistema Nacional de Salud, el déficit de personal o mejoras laborales”. “En definitiva esta reforma ni conlleva beneficios para los profesionales, ni para los que nos debemos todos que son los pacientes”, ha remarcado.

Por último, Gómez ha reclamado “responsabilidad y altura de miras al Ministerio ya que la Sanidad no necesita crispación ni falsas expectativas, sino liderazgo, lealtad institucional, consenso y coordinación para reforzar el Sistema Nacional de Salud”.