La Generalitat valenciana comunica a Les Corts que va a prorrogar los presupuestos

El secretario autonómico de Hacienda ha comunicado a Les Corts Valencianes la prórroga del Presupuesto de la Generalitat "dado que el Presupuesto de 2026 no podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2026", tal y como ha denunciado esta mañana Compromís.

En una comunicación remitida por el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, al secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, y que ha sido presentada hoy por el registro de Les Corts, se señala que "dado que el Presupuesto del ejercicio 2026 no podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2026, resultará necesario prorrogar los presupuestos del ejercicio 2025, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones".

Señala además que "desde la Dirección General de Presupuestos se está trabajando en la preparación de dicha prórroga, así como de la normativa que la regula.

El artículo 35.2 de la Ley 1/2025 establece que: “2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.”

Por ello, en la misiva a Les Corts Monzó pide que "con la finalidad de que se traslade esta información a la Institución y, por parte de la Sección Presupuestaria 01 “Les Corts” se indique las partidas presupuestarias que finalizan en el ejercicio 2025 o cuyas obligaciones se extinguen en dicho ejercicio, marcando la columna habilitada al efecto. Dichas partidas NO se verán prorrogadas".

Para el resto de capítulos de gasto, se mantendrá el presupuesto inicial de 2025, excepto en el capítulo I, que se tendrá en cuenta el incremento retributivo aprobado recientemente por el Consell.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha calificado de abandono irresponsable la decisión del Consell del PP, comunicada hoy a las Corts, de prorrogar los presupuestos de la Generalitat para el 2026. Una medida que, según ha denunciado, “demuestra la incapacidad absoluta de este gobierno del PP sustentado por Vox, para avanzar en las necesidades urgentes de la ciudadanía, perpetuando el estancamiento al que están condenado al pueblo valenciano”.