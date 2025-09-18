La Generalitat valenciana suma a los administradores de fincas a su plan antiocupación

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Vivienda e Igualdad, Susana Camarero, ha impulsado la adhesión del Plan Antiocupación de la Generalitat al convenio aprobado con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, para mejorar la gestión de las comunidades de propietarios en situación de vulnerabilidad.

Se pretende también ayudar y proteger a los propietarios de posibles ocupaciones e inquiocupaciones ilegales de sus viviendas a través de los administradores de sus fincas, según la Generalitat.

Así lo ha detallado Camarero en la reunión mantenida junto al secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, el director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez, el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, Sebastián Cucala, y otros miembros del Consejo como la gerente de la institución, María José Valero.

Batería de medidas

Desde la Conselleria han destacado que el Plan Antiocupación de la Generalitat, que ahora se implementa y difunde a través de los administradores de fincas, contempla la creación de la oficina de asesoramiento y apoyo a las víctimas de ocupación.

Además, pone a disposición de la ciudadanía un teléfono de atención para dar asistencia inmediata ante una ocupación y la instalación de más de 100 puntos de atención presencial en la Comunitat para ofrecer asesoramiento personalizado y profesional de letrados, psicólogos y trabajadores sociales a través de la red de 37 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y de los 66 centros JustiProp que la Generalitat tiene distribuidos en las tres provincias.

El Consell pondrá también en marcha una línea que financie los posibles gastos de asesoría legal en los que pudiera incurrir un propietario a la hora de recuperar su vivienda ocupada.

De esta manera, la Generalitat "extiende de forma efectiva las prestaciones de justicia gratuita para los casos de ocupación", según el comunicado.

Dentro del Plan Antiocupación también se ha llevado a cabo la formación a policías locales de la Comunitat para aportarles las herramientas necesarias en cuanto a la manera de abordar esta problemática social y, de esta manera, sepan cómo actuar y hacer frente a ocupaciones e inquiocupaciones.

La "estrecha" colaboración e incorporación de las medidas que contempla el Plan Antiocupación al convenio de colaboración entre la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, aprobado recientemente por el Consell, llegan con el objetivo de "reforzar la figura del administrador de fincas de oficio y mejorar la gestión de las comunidades de propietarios en situación de vulnerabilidad".