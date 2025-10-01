La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver calcinado en Oliva (Valencia) en un lugar donde hubo un incendio

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo este miércoles de un cadáver calcinado en un paraje del municipio valenciano de Oliva, han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre el lugar donde se ha encontrado el cuerpo de esa persona, de quien se desconoce sexo o edad aproximada, ni las hipótesis que se barajan por parte de los investigadores.

Según informa el diario Las Provincias, el cadáver habría sido hallado por unos senderistas en la montaña de La Creu, una zona con pinada situada junto al casco urbano.

El pasado 4 de septiembre, esa zona de vegetación sufrió un incendio en cuyas labores de extinción llegaron a participar ocho medios aéreos, dada la cercanía de las llamas con el núcleo de población.