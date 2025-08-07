Hallan un cuerpo sin vida en una cala de Torrevieja (Alicante)

El cuerpo sin vida de un hombre que no presentaba aparentes signos de violencia y que llevaba bañador y gafas para nadar o de buceo ha sido hallado en una cala de Torrevieja (Alicante), según han informado este jueves a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Hacia las 18.40 horas de ayer miércoles se recibió un aviso a través del teléfono de emergencias 112 informando del hallazgo de un cuerpo sin vida, han señalado las mismas fuentes.

Los hechos ocurrieron a unos 80 metros de Cala Redonda y el instituto armado no observó indicios de violencia en el cuerpo, que corresponde a un hombre, de momento sin identificar.

La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando los hechos para averiguar la plena identificación del fallecido.