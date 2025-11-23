Las heladas dan paso a un ascenso de las temperaturas en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará un domingo poco nuboso con intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral y máximas también en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado también de que habrá heladas débiles localmente en puntos del interior y el viento soplará flojo del oeste, con intervalos de moderado y con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón.

La última semana de noviembre arranca este lunes con cielo con intervalos nubosos, probabilidad de precipitaciones débiles y locales en el interior del norte de Castellón y de Valencia, que no se descartan en el litoral del norte de Alicante.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, que será notable en el litoral, y las máximas en ligero descenso o sin cambios, mientras que el viento será moderado del oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en Valencia y Alicante, salvo en la Vega Baja, y no se descartan en el interior de Castellón.

Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido las siguientes: Castellón 6,7 y 15,7 grados; Valencia 8 y 16,6 grados; y Alicante 7,4 y 16,3 grados.