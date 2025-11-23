Tiempo
Las heladas dan paso a un ascenso de las temperaturas en la Comunitat Valenciana
Se esperan cielos despejados este domingo en el que el frío será menor
La Comunitat Valenciana registrará un domingo poco nuboso con intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral y máximas también en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado también de que habrá heladas débiles localmente en puntos del interior y el viento soplará flojo del oeste, con intervalos de moderado y con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón.
La última semana de noviembre arranca este lunes con cielo con intervalos nubosos, probabilidad de precipitaciones débiles y locales en el interior del norte de Castellón y de Valencia, que no se descartan en el litoral del norte de Alicante.
Las temperaturas mínimas irán en ascenso, que será notable en el litoral, y las máximas en ligero descenso o sin cambios, mientras que el viento será moderado del oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en Valencia y Alicante, salvo en la Vega Baja, y no se descartan en el interior de Castellón.
Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido las siguientes: Castellón 6,7 y 15,7 grados; Valencia 8 y 16,6 grados; y Alicante 7,4 y 16,3 grados.
