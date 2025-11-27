Heladas en el interior de la Comunitat Valenciana en un jueves muy frío con mínimas de -10 grados

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este jueves poco nuboso o despejado, las temperaturas mínimas bajarán, con heladas débiles en puntos del interior, y las máximas sufrirán un ligero ascenso, más acusado en el interior norte.

El viento será moderado a fuerte del noroeste en el norte de Castellón, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas de madrugada y tendiendo a flojo a moderado al final del día, y flojo de componente oeste en el resto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viernes predominará el cielo poco nuboso o despejado tendiendo a intervalos de nubes altas, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y el viento será flojo a moderado del noroeste en Castellón, rolando por la tarde a sureste flojo, y de componente oeste flojo, con aumentos ocasionales de intensidad, en el resto de la Comunitat.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 8,1 y 16,1 grados

Valencia: 6 y 16,7 grados

Alicante: 5,8 y 17,2 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento del N y NW 5 a 7 amainando a 3 a 4 en el sur de madrugada y en el norte por la mañana y rolando en toda la zona a W y SW 3 por la tarde. Rachas. Marejada a fuerte marejada, ocasionalmente gruesa mar adentro, disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del NE de 1 metro.

Aguas costeras de Valencia: viento del NW 5 a 6 amainando a W 3 a 4 de madrugada y rolando a S y SW al mediodía. Rachas. Marejada a fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del NE de 1 metro.

Aguas costeras de Alicante: viento de componente N 4 a 5 amainando a componente S 2 a 4 al mediodía. Rachas. Marejada a fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del N y NE de 1 a 2 m tendiendo a 1 metro.