La huelga de médicos en la Comunitat Valenciana: un 90% de seguimiento según sindicatos y un 15% según la Conselleria de Sanidad

La huelga de médicos convocada en toda España para protestar por la propuesta del Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco que regula sus condiciones laborales ha tenido en la Comunitat Valenciana un seguimiento de cerca del 90%, según el Sindicato Médico de la Comunitat (CESM CV), y del 15%, según la Conselleria de Sanidad.

Los facultativos están llamados a secundar, desde este martes, cuatro días de parón consecutivos contra el estatuto marco del Ministerio y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades en la que supone la tercera huelga de batas blancas en seis meses.

Desde CESM CV han considerado "abusivos" los servicios mínimos aplicados por la Conselleria de Sanidad y defienden que respetar el derecho de huelga "debe garantizar unos mínimos y no maximizar", y afirman: "no se puede exigir un nivel de rendimiento habitual superior a un laborable y no deberían ser superiores a los servicios de un día festivo".

"El porcentaje de participación está rozando el 90% porque tenemos que considerar que la mayoría de nosotros que queremos estar de huelga tenemos que estar trabajando de mínimos, que son unos mínimos abusivos", ha señalado la secretaria provincial de Valencia del sindicato médico CESM CV, Pilar Valero.

La representante provincial del sindicato lamenta asimismo que muchos de los servicios tienen que cumplir el cien por cien de la plantilla y en otros es por encima o alrededor del 50 %.

Valero destaca que, teniendo en cuenta estos servicios mínimos, "el seguimiento de la huelga es muy amplio" y los médicos de la Comunitat Valenciana dicen "basta ya" y que necesitan "cambiar las condiciones laborales para seguir defendiendo la sanidad pública que los ciudadanos se merecen".

Apoyo de los Médicos de Atención Primaria

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV) ha manifestado también su apoyo a las cuatro jornadas de huelga, convocadas desde hoy y hasta el 12 de diciembre como parte de las movilizaciones frente al borrador del Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad.

FOMAP-CV señala en un comunicado que si el marco normativo que regula a los médicos no reconoce su cualificación, responsabilidad y condiciones específicas, "el sistema pierde capacidad de captar y retener talento, y eso impacta de forma directa en la seguridad del paciente y en la calidad asistencial".

En esa misma línea, añade, el Foro de la Profesión Médica (CGCOM, FACME, CESM, CNDFM y CEEM) ha reiterado su respaldo a las movilizaciones y ha defendido la necesidad de una normativa específica para el colectivo médico que garantice "excelencia profesional, eficiencia del Sistema de Salud Nacional (SNS) y seguridad del paciente".

FOMAP-CV reclama una hoja de ruta que permita trabajar con "agendas de calidad, cupos dimensionados y tiempos razonables, acabando con las agendas infinitas" que impiden dedicar más tiempo a quien más lo necesita y limitan actividades clínicas esenciales, como cirugía menor, ecografía o comunitaria.

Hace asimismo un llamamiento a la participación en las movilizaciones y, a la vez, exige que el Ministerio "vuelva a la mesa" con "una propuesta seria" que pasan por una "voluntad negociadora, medidas concretas y respeto institucional".

En la Comunitat Valenciana, y en el marco de estas jornadas de huelga, se han convocado concentraciones el 11 de diciembre a las 11:00 horas en las puertas de los hospitales.