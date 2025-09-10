Un incendio en un aparcamiento calcina cuatro vehículos y obliga a desalojar un edificio en Orihuela (Alicante)

Un incendio originado esta noche en un aparcamiento subterráneo de una residencia de apartamentos en Orihuela-Costa (Alicante) ha calcinado cuatro vehículos y dañado otros diez, y ha generado una importante cantidad de humo que ha obligado a desalojar el edificio, de cinco plantas, sin que se hayan registrado daños personales.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha recibido el aviso del suceso pasadas las doce de la noche y hasta la zona se han desplazado cinco unidades -mando y jefatura, bomba nodriza pesada y dos bombas urbanas pesadas y una autoescalera-, con un sargento, dos cabos y doce bomberos, de los parques de Torrevieja y Almoradí, según han informado fuentes de este organismo.

Tras varias horas de trabajo, el fuego se ha dado por extinguido a las cuatro de la madrugada.

Por su parte, fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) han indicado que se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) de manera preventiva, pero no ha habido asistencias.