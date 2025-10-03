El incendio de un edificio en la playa Gandia (Valencia) se salda con once heridos

Once personas, dos de ellas agentes de la Policía Local, ha sido atendidas este viernes, una por quemaduras y el resto por inhalación de humo, tras el incendio en un bajo de un edificio ubicado en la playa de Gandia (Valencia).

Según han informado fuentes municipales, el fuego se ha declarado a primera hora de la mañana por causas que se investigan y se ha propagado a otras dos viviendas.

Al lugar, la calle Castilla-La Mancha número 6, se han trasladado seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y tres ambulancias para atender a varias personas por inhalación de humo, según ha informado Emergencias de la Generalitat.

Fuentes municipales han indicado que han sido once las personas atendidas en el suceso, dos de ellas agentes de la Policía Local, y la mayoría por inhalación de humo.

Uno de los heridos, añaden, ha sufrido quemaduras, y todos ellos han sido trasladados al hospital Francesc de Borja de Gandia.