La incógnita sobre el escaño en el que se sentará Mazón en Les Corts

Carlos Mazón pasará a ser este martes ex presidente de la Generalitat valenciana. Seguirá siendo diputado, pues mantiene su acta y además ha sido nombrado portavoz de la Comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes, con una asignación mensual extra de 634,27 euros, según las tablas retributivas de diputados de 2024, unos 8.879,78 euros más al año en bruto.

Desde principio de la mañana el hemiciclo está ya dispuesto con la nueva ordenación.

Aunque el nombre de Mazón sigue apareciendo en el lugar del presidente, en el escaño 97 no tiene nombre.

Juanfran Pérez Llorca pronunciará hoy su discurso de toma de investidura, en un pleno que, además de los medios de comunicación, seguirán representantes de la sociedad civil y empresarial.

El reglamento de Les Corts establece que para jurar o prometer el cargo tiene que utilizar una fórmula en valenciano, según la cual mientras tenga el cargo de presidente acatará la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia "sin engaño" y guardará "fidelidad a la Generalitat".

Está previsto que el acto comience con un minuto de silencio en recuerdo del ex presidente de la Generalitat José Luis Olivas, fallecido el pasado sábado.

(Seguirá ampliación)