Intervalos nubosos y temperaturas en ascenso en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este miércoles cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a cielo nuboso con nubes de tipo bajo en Valencia y el litoral de Castellón al final del día y probables brumas y bancos de niebla en el extremo sur de Alicante por la mañana, que tenderán a disiparse.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado también que las temperaturas irán en ligero ascenso, excepto las máximas en Valencia que permanecerán sin cambios, y el viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componente este en general en las horas centrales y a componente norte en el litoral al final del día.

Para este jueves se esperan intervalos nubosos con nubes de tipo bajo y brumas en Valencia y Castellón, cielo poco nuboso con nubosidad alta en Alicante, con posible polvo en suspensión y temperaturas mínimas en ascenso.

Las temperaturas máximas experimentarán pocos cambios, salvo ascensos locales en el litoral central y descensos locales en las zonas más interiores y el viento será flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral, tendiendo a noreste en las horas centrales.

Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido las siguientes:

Castellón 11,6 y -- grados

València 12,1 y 21,8 grados

Alicante 8,9 y 22,5 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: Variable 2 a 3 arreciando a E y NE 3 a 4 por la tarde. Marejadilla con áreas de marejada por la tarde.

Aguas costeras de Valencia: S y SE 3 a 4, amainando a componente W 2 a 3 por la noche y arreciando a N y NE 2 a 4 por la mañana. Marejadilla con áreas de marejada al principio y al final.

Aguas costeras de Alicante: Componente S 2 a 4 rolando a N y NE por la mañana. Marejadilla con áreas de marejada en el norte. EFE

