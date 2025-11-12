El Tiempo
Intervalos nubosos y temperaturas en ascenso en la Comunitat Valenciana
Para el jueves se esperan nubes y bruma
La Comunitat Valenciana registrará este miércoles cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a cielo nuboso con nubes de tipo bajo en Valencia y el litoral de Castellón al final del día y probables brumas y bancos de niebla en el extremo sur de Alicante por la mañana, que tenderán a disiparse.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado también que las temperaturas irán en ligero ascenso, excepto las máximas en Valencia que permanecerán sin cambios, y el viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componente este en general en las horas centrales y a componente norte en el litoral al final del día.
Para este jueves se esperan intervalos nubosos con nubes de tipo bajo y brumas en Valencia y Castellón, cielo poco nuboso con nubosidad alta en Alicante, con posible polvo en suspensión y temperaturas mínimas en ascenso.
Las temperaturas máximas experimentarán pocos cambios, salvo ascensos locales en el litoral central y descensos locales en las zonas más interiores y el viento será flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral, tendiendo a noreste en las horas centrales.
Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido las siguientes:
Castellón 11,6 y -- grados
València 12,1 y 21,8 grados
Alicante 8,9 y 22,5 grados
Pronóstico marítimo
Aguas costeras de Castellón: Variable 2 a 3 arreciando a E y NE 3 a 4 por la tarde. Marejadilla con áreas de marejada por la tarde.
Aguas costeras de Valencia: S y SE 3 a 4, amainando a componente W 2 a 3 por la noche y arreciando a N y NE 2 a 4 por la mañana. Marejadilla con áreas de marejada al principio y al final.
Aguas costeras de Alicante: Componente S 2 a 4 rolando a N y NE por la mañana. Marejadilla con áreas de marejada en el norte. EFE
