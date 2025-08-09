Joven de 17 años arrestado tras agredir con una piedra a un agente en Elche, que permanece en la UCI

La Policía Nacional detuvo en la madrugada del viernes a un menor de edad, de 17 años, señalado como el presunto responsable de la agresión a un policía en Elche. El incidente tuvo lugar en el barrio de Carrús, cuando el agente intentaba impedir un posible delito.

Según informaron las autoridades, el joven lanzó una piedra que impactó directamente en la cara del agente, provocándole heridas de extrema gravedad. El policía estuvo ingresado durante cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Elche, donde recibió atención médica por lesiones severas.

Entre las heridas sufridas, destacan la fractura de cráneo, la rotura de un párpado y de la nariz, la pérdida casi total de sus dientes, además de doce grapas en la cabeza y pulmones encharcados. El agente estaba fuera de servicio en el momento de la agresión, que fue perpetrada por dos individuos mientras intervenía en la calle Clara Campoamor.

El sindicato Jupol, que representa a los cuerpos policiales, informó que el policía quedó inconsciente tras recibir una brutal paliza. Las autoridades no descartan la posibilidad de nuevas detenciones relacionadas con el suceso, aunque hasta ahora sólo se ha arrestado al menor.

El alcalde de Elche ha mostrado su preocupación ante la reincidencia delictiva en la zona, señalando que aproximadamente un 30% de los arrestados en Carrús son reincidentes. Además, ha anunciado que trasladarán esta inquietud a la subdelegación del Gobierno para buscar soluciones a esta problemática.