Juan Roig sobre la dana: "Hace un año nos sentimos desamparados un millón de españoles"

A una semana de que se celebre el funeral de Estado por el primer aniversario de la dana, el presidente de Mercadona y empresario valenciano, Juan Roig, ha vuelto a enfatizar en la falta de respuesta los primeros días tras la pandemia como "lo peor" de la dana. "Hace un año nos sentimos desamparados 1 millón de españoles, valencianos casualmente", ha dicho.

"Fue un fenómeno natural que no se supo decir, pero lo peor y que estuvo muy mal es que no sentimos desamparados", ha reivindicado en su ponencia inaugural del 40ª Congreso de Aecoc, la asociación de empresas de gran consumo que celebra su evento en el Roig Arena en Valencia.

Roig, que ha dicho que estaba en Canarias cuando ocurrió, dijo que "le impactó muchísimo" el puente de la solidaridad lleno de voluntarios limpiando el lodo "con escobas" como podían. "Cuando vi estas fotos de gente normal y corriente que sin ningún acuerdo ni orden se vinieron y cada uno hizo lo que pudo, pues me impactó", ha enfatizado.

Acto seguido, el presidente de Mercadona ha enseñado una foto de un peluquero cortando el pelo en una silla en la calle como ejemplo del valor del empresariado. "Un gran empresario que tuvo la idea de salir a cortar el pelo, su local estaría destrozado pero él salió", ha dicho, admitiendo que fue precisamente esa foto el germen de su plan de ayudas.

"Me inspiró e hicimos el movimiento Alcem-se!", ha dicho, con el que ha enfatizado que 4.000 empresarios se beneficiaron con 8.000 euros netos.

"A muchísimos empresarios les dimos un vaso de agua en el desierto, después de estar cuatro días sin que apareciera nadie por allí", ha reivindicado, enfatizando que eran "pequeños y medianos empresarios incluso comercios competidores de fruterías, carnicerías o verdulerías", ha dicho, a los que solo puso una condición: "abrir el negocio". Tras ello ha dicho que nueve personas devolvieron el dinero por no poder volver a reabrir su negocio, algo que demuestra que "la gente es muy honrada".

Roig ha reivindicado que con las ayudas de toda su familia y grupos empresariales, entre los que están "Mercadona, Marina de Empresas, mi mujer Hortensia Herrero y nuestras fundaciones; mis 4 hijas, Hortensia, Carolina, Amparo y Juana; mi hermano Fernando Roig a través de Pamesa y del Villarreall CF y el Valencia Basket Club" dedicaron un total de 108 millones de euros, 35 millones de ellos a fondo perdido.

En ese sentido, ha dicho que él aunque se ha llevado "medallas" por su compromiso, muchísimos empresarios donaron y han ayudado a la reconstrucción, muchos de ellos de manera anónima o sin ser premiados por ello.

"Lo más bonito que hay en esta vida es dar más que recibir", ha asegurado orgulloso Roig, que ha recordado a sus "cuatro amigos" que fallecieron el día de la dana, tres de ellos empresarios: Miguel Burdeos (SPB), Vicente Tarancón (Luanvi), Antonio Noblejas (economista y exdirector de Edem) y José Luis Marín (Colegios Siglo XXI).