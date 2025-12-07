Juan Roig, tras la Maratón: "Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser"

El empresario Juan Roig, mecenas del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich, señaló a la conclusión de las 45 edición de la carrera, que contó con una participación récord de 36.000 corredores, que tienen una demanda de 60.000 personas que quieren participar pero apuntó que no es factible.

"Tenemos un demanda para 60.000 si quisiéramos el año que viene. Y no va a poder ser. La ciudad y la organización dan lo que dan. Yo les aprieto y les digo que tienen que hacer más y no. Para mí muy fácil. Lo difícil es para Paco Borao" , indicó en referencia al principal responsable organizativo del maratón y presidente de la SD Correcaminos.

"Estamos muy satisfechos y muy contentos de lo que se ha conseguido. Yo creo que hemos hecho una Maratón muy sostenible, sostenible desde todos los aspectos, por supuesto económico. Ya es una prueba que por sí sola se mantiene y para nosotros es un gran objetivo cumplido", indicó.

Roig admitió que haber llenado la ciudad con 36.000 corredores ha provocado inconvenientes para una parte de la ciudadanía. "Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos porque es imposible hacer tortilla sin romper huevos. Y a algunos de ellos les fastidiamos el tráfico y yo les pido disculpas, pero yo creo que es muy bonito para el bien común de toda la ciudad".

Sobre el resultado deportivo de este año, en el que la keniana Joyciline Jepkosgei firmó la mejor marca mundial del año y la cuarta de la historia, con un tiempo de 2:14:00, el empresario indicó que el año "si te pilla con el pincel en la mano, hay un día que bates el récord".

Roig que mantiene un premio de un millón de euros para el atleta que bata el récord mundial del maratón en Valencia, comentó que no se le pasa por la cabeza aumentar esta cifra.

"Primero cuando lo consigamos luego ya lo podremos aumentar, pero de momento solo son palabras. Cuando se logre el hecho podremos hacer esa pregunta. Ahora se mantiene y está muy bien para hombres y para mujeres", aseguró.

Por último, se congratuló de que la carrera valenciana sea sostenible. "La propia organización genera el dinero suficiente a través de los sponsors, de la inscripción y de muchas cosas que se han hecho para llegar a que sea sostenible, que es lo que tenemos que hacer en todas las cosas que organizamos en España, que las cosas tienen que ser sostenibles, no subvencionables".

"Nosotros no cobramos ninguna subvención de ningún ente. Bueno, la ciudad nos deja de forma gratuita toda la infraestructura que ya hace bastante para hacerlo, pero que es sostenible sí solo", finalizó.