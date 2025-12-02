La jueza de Catarroja sube a 230 el número de víctimas mortales de la dana

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana de Valencia ha acordado incluir a un hombre de 74 años, que estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda de una planta baja de Catarroja y falleció unos días después, como la víctima número 230.

Según un auto dictado hoy por la jueza de Catarroja (Valencia), la permanencia de la víctima "en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico" derivó en que el hombre, que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar, lo que, como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento en fecha de 3 de noviembre de 2024, en el hospital La Fe de Valencia.

Esta víctima se suma, en consecuencia, al previo reconocimiento el pasado mes de septiembre como víctima número 229 de una niña de la que su madre estaba embazada de ocho meses de gestación en el momento de su defunción, añade el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Este fallecimiento se suma al ya reconocido previamente en la causa de la víctima número 229, una bebé de ocho meses que no llegó a nacer por la muerte de su madre en término municipal de Riba-roja de Túria a causa de la barrancada y que ya ha sido inscrita en el Registro Civil.

Además, la jueza recuerda en la resolución, fechada y notificada a las partes del procedimiento este mismo martes, que hay otras nueve posibles víctimas en "proceso de análisis" después de que sus familiares hayan solicitado que sean reconocidas como víctimas oficiales de la dana.