La jueza de la dana cita de nuevo a declarar al jefe de gabinete de Mazón tras los whatsapps de Pradas

La magistrada que investiga la causa penal de la dana ha acordado citar de nuevo a declarar José Manuel Cuenca, ya exjefe de Gabinete de Presidencia bajo el mandato del presidente Carlos Mazón, tras darse a conocer los mensajes compartidos por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

"A la vista de los mensajes de WhatsApp aportados por la defensa de la investigada Salomé P. T., mediante escrito de fecha de 5 de diciembre de 2025, cítese nuevamente y a la mayor brevedad al testigo José Manuel C.A., a fin de recibirle nueva declaración testifical ante este Juzgado", reza el escrito compartido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En dichos mensajes, Cuenca le dijo a Pradas que "de confinar, nada" y le pidió calma a las 19:54 el pasado 29 de octubre de 2024.

La magistrada se los solicitó a Pradas después de que esta hiciera mención a los mensajes durante su entrevista en «Salvados». Hasta ahora, solo se habían incorporado a la causa las llamadas telefónicas. Se trata, por tanto, de una información que no se conocía hasta el momento y que confirma que Pradas mantuvo informado al jefe de Gabinete de Mazón.

Cabe recordar que Cuenca dijo que se habían eliminado sus mensajes de WhatsApp de ese día "porque se le llenó el móvil" y alguna copias de seguridad no se hicieron, y que había perdido los mensajes de unos doce meses aproximadamente, pero negó haberlos borrado a propósito.

La consellera le fue aportando datos sobre la situación y sobre los supuestos que se barajaban en el Cecopi. Ante la insistencia del peligro que se cernía sobre la provincia esa tarde-noche, Cuenca le llegó a decir que se quitara «eso (confinar) de la cabeza». «Tranquila, ché», enfatizó. Lo que sí debió preocuparle fue el anuncio de que el río Magro se estaba desbordando, pues respondió: «hostias».

A las 14.52 horas, le informó de que se activaba la UME, pero no recibió respuesta. Más tarde, a las 16.28 le comunicó que había un fallecido en Utiel.

El jefe de gabinete pidió a la exconsellera que tratara de zonificar la alerta a las comarcas más perjudicadas y Pradas le contestó que «no se mojan» en alusión a que los expertos reunidos en el Cecopi, que no quisieron limitar el radio de la alerta, por lo que finalmente se envió a toda la provincia, pese a las recomendaciones realizadas por Cuenca.

Cuenca da argumentos a su posición. Le explicó que el confinamiento solo lo puede decretar «la chica que tienes al lado» en alusión a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pero Pradas le replica que «por la Ley de Emergencias podemos decretarlo nosotros».

En esta documentación constan también los wasaps enviados a Mazón. Pradas comenzó a informarle sobre la delicada situación a las 11.32, cuando ya le traslada que ha habido varios rescates en una residencia de ancianos en Carlet. No consta respuesta del presidente de la Generalitat.

La siguiente comunicación es a las 13.03 horas. Le confirma que ha habido más rescate. «Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados a los bomberos forestales, el consorcio Valencia también a tope (...) ha habido rescates con helicóptero, ahora vamos a reforzar con el consorcio de Castellón». A todo ello, el presidente solo le contesta «cojonudo». Anteriormente, Pradas ya le ha hablado del barranco del Poyo.