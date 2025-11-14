La jueza de la dana cita como testigos a tres periodistas de Emergencias y la Diputación

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha citado a declarar, en condición de testigos, a dos periodistas del equipo de comunicación del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y al jefe de prensa de la Diputación de Valencia que preside Vicent Mompó.

Según consta en una providencia de Instrucción 3 de Catarroja hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, esta citación responde a la petición realizada por las acusaciones populares de Ciudadanos y Compromís.

Las citaciones se refieren, concretamente, a dos integrantes del equipo de comunicación de la jefa de prensa de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Aurora Roca -quien ha testificado esta semana ante la jueza instructora- y del jefe de prensa de la Diputación de Valencia.

Además, se confirma la citación -también sin fecha, como las otras tres- del ex responsable de prensa de la Conselleria de Justicia e Interior, cuyo testimonio fue acordado el pasado mes de mayo y que habían vuelto a pedir las acusaciones.

Por otra parte, se requiere al Centro de Coordinación de Emergencias para que "identifique a todos los centros de intermediación en el servicio de teleasistencia y remita los protocolos que tenían suscritos con las citadas empresas de intermediación" el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, para desarrollar las funciones que la Generalitat les tiene encomendados.

Igualmente, la jueza pregunta a Emergencias "si consta alguna orden específica a los centros de intermediación del servicio de teleasistencia, emitida los días 28 y 29 de octubre de 2024, para que emitieran avisos a los usuarios del servicio respecto del riesgo provocado por la dana, ya sea directamente o bien a través de sus familiares".

Asimismo, en una diligencia de ordenación, se informa a las partes personadas de la recepción de un lápiz de memoria aportado por eldiario.es en respuesta a un oficio previo y de la transcripción de unas grabaciones de un usuario del servicio de teleasistencia.