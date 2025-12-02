La jueza de la dana pregunta a Pradas si quiere aportar sus "whatsapps" y pide la factura del teléfono a Cuenca

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha requerido a la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, para que en el plazo de un día informe si quiere entregar voluntariamente sus mensajes de Whatsapp de fecha 29 de octubre.

La jueza, en un auto dictado este martes y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), hace este requerimiento después de que la exconsellera, investigada en la causa, manifestara en una entrevista en La Sexta que está en posesión de mensajes de whatsapp relacionados con la dana y con los hechos objeto de este procedimiento y que no han sido aportados a la investigación.

En el mismo auto, la titular del juzgado de Catarroja ha requerido también al secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, dada su conformidad en su declaración del 26 de noviembre, para que, en el plazo de cinco días, aporte al juzgado la factura de su teléfono correspondiente al día 29 de octubre de 2024.

El juzgado cotejará las llamadas y mensajes que Cuenca recibió o efectuó con la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, al ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso y al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en dicho día, haciéndose constar en el cotejo si las llamadas o mensajes son entrantes o salientes y su duración.