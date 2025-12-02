El PP justifica la portavocía de comisión para Mazón para darle un "trato de igualdad"

El síndic del PP en Les Corts Valencianes, Nando Pastor, ha justificado este martes la decisión de darle al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón la portavocía de la comisión de Reglamento de Les Corts, que implica una asignación anual extra de 8.879 euros brutos al año, en dar "un trato de igualdad" con el resto de diputados.

"Me atrevería a afirmar que todos y cada uno de los diputados" de todos los grupos que no forman parte de la Mesa o de la Junta de Síndics ocupan una secretaría, o una portavocía o una presidencia de comisión, ha afirmado Pastor en los pasillos de Les Corts, por lo que ha considerado que a Mazón no se le "ha hecho ningún trato de favor".

El síndic popular ha insistido en que al expresident de la Generalitat se le ha tratado "exactamente igual que al resto de los diputados", de forma que no se le ha tratado "con favor" ni se la he dado "un trato denigratorio", sino "en plano de igualdad con todos y cada uno de los diputados" de Les Corts y "en el punto medio".

Pastor ha destacado asimismo que Mazón ha pedido ocupar en el pleno de hoy de toma de posesión de su sucesor en la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el último escaño de la bancada popular, porque "ha querido estar lejos de cualquier tipo de protagonismo" y "su voluntad se ha respetado".

Mazón se ha sentado así en el escaño número 97 del hemiciclo valenciano, lo que para el síndic del PP ha supuesto un "gesto de humildad", mientras que no ha aclarado si en los próximos plenos el expresidente se sentará también en la última fila.