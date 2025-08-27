Les Corts se reúnen el lunes para validar tres decretos e informar sobre los incendios

La diputación permanente de Les Corts Valencianes -el órgano equivalente al pleno durante las vacaciones parlamentarias- se reunirá el próximo lunes, 1 de septiembre, para validar tres decretos leyes del Consell y para que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, informe de los incendios forestales de este verano.

Así lo ha acordado la Junta de Síndics de Les Corts, que ha celebrado este miércoles una reunión previa al inicio del periodo ordinario de sesiones el 8 de septiembre, y en la que se ha rechazado que el presidente del Consell, Carlos Mazón, comparezca sobre los incendios o que lo haga el conseller de Infraestructuras sobre incidencias en el metro en zonas de la dana.

Comparecencia sobre incendios

De esta forma, el lunes comparecerá en Les Corts el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, para hablar de los incendios forestales ocurridos este verano en la Comunitat Valenciana, a petición del PSPV-PSOE, Compromís y de Vox.

El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que les habría gustado esperar a que concluyera la temporada alta de incendios para que el conseller pudiera hacer un balance global de la campaña, pero en todo caso es bueno que comparezca e informe de los incendios, que no son comparables a la catástrofe que han vivido otros puntos de España.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha indicado que, aunque este verano los incendios no han sido "demasiado graves", creen "conveniente" que el conseller explique cómo los han gestionado y hable de la falta de cortafuegos y de las medidas de prevención, pues los incendios "se apagan en invierno" y en su opinión "desde luego hasta ahora no se ha hecho".

La portavoz adjunta del grupo socialista, María José Salvador, ha defendido la necesidad de que comparezca Mazón "no sólo para dar cuenta de los medios que se utilizaron en la extinción de incendios este verano, sino también por los posibles incendios o situaciones climatológicas adversas que se puedan producir en los próximos meses".

Además, ha lamentado que se haya rechazado de nuevo la petición de su grupo de comparecencia del conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, sobre las denuncias del comité de Ferrocarrils de la Generalitat de incidencias en el metro en la zona de la dana tras su puerta en servicio.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que el último pleno fue la primera semana de julio y ha acusado al Consell de "no dar la cara y estar permanentemente fuera de Les Corts para que la oposición no le pueda controlar".

Tres decretos por convalidar

La diputación permanente comenzará el lunes a las 10:30 horas con el debate de tres decretos el Consell, entre ellos uno que concede un crédito extraordinario de 1.730 millones de euros para financiar parte del déficit de la Comunitat de 2024 ejecutado fuera de presupuesto, y otro que regula la posibilidad de que los ayuntamientos construyan nuevos centros de salud.

Una vez finalice el debate de los tres decretos se votará su convalidación y comenzará la comparecencia del conseller de Emergencias e Interior sobre los incendios de este verano, tras lo que intervendrán los grupos parlamentarios.

La Junta de Síndics volverá a reunirse el 9 de septiembre para fijar el calendario del nuevo periodo de sesiones, que como es habitual empezará con el debate de Política general o sobre el estado de la Comunitat.