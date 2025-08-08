Liberan con una grúa a un hombre atrapado entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja (Alicante)

Los bomberos han liberado este viernes con un camión pluma a un hombre de 35 años que había quedado atrapado entre las rocas de las piscinas naturales de paseo marítimo Juan Aparicio de Torrevieja (Alicante) al parecer por una caída, según han informado fuentes del Consorcio Provincial.

El accidentado, una vez rescatado, ha sido trasladado por contusiones al Hospital de Torrevieja en una ambulancia del Samu, han señalado, por su parte, fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

El Consorcio ha recibido el aviso de este percance a las 10.10 horas y ha movilizado tres unidades (mando y jefatura, bomba urbana pesada y escalera) con un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Torrevieja.

Los bomberos han tenido que emplear maquinaria para partir una de las rocas y un camión pluma de la empresa de recogida de residuos Acciona para elevarla y “dar un camino de salida al atrapado”, según han indicado fuentes conocedoras del suceso. Una gestión realizada por el Ayuntamiento y la Policía Local.

Estas fuentes han explicado que, al parecer, el hombre cayó entre las rocas al tratar de coger una botella que había visto.