En libertad tras declarar los cinco detenidos en la concentración de anoche contra Israel en Valencia

Las cinco personas que fueron detenidas este miércoles en la concentración contra Israel frente al Roig Arena donde el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv jugaron un partido de la Euroliga a puerta cerrada, han sido puestas en libertad tras ser escuchada su declaración, ha informado la Policía Nacional.

Cerca de mil personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron a partir de las 18 horas en los aledaños del Roig Arena para protestar contra las acciones de Israel en Palestina y, aunque en principio, había cuatro puntos de protesta, con el paso de la tarde se reunieron en uno, en el que hubo cargas policiales que se saldaron con una manifestante y tres agentes heridos leves.

Un intento por parte de los concentrados de cortar el tráfico en la aledaña Avenida Antonio Ferradis llevó a la Policía a una carga para retirar a los concentrados que se habían sentado en uno de los carriles y, después de que un grupo de manifestantes tratará de avanzar del lugar en el que estaban concentrados, se realizaron las primeras dos detenciones.

La Policía informó que al final fueron cinco las personas detenidas, una mujer y cuatro varones de entre 23 y 38 años por atentado a un agente de la autoridad y desordenes públicos.

Libres tras ser detenidas por causar daños vandálicos

Por otra parte, las tres mujeres de entre 24 y 26 años que fueron detenidas la madrugada del miércoles por daños vandálicos en pleno centro de Valencia en protestas contra Israel y a favor de Palestina, han quedado en libertad tras ser escuchada su declaración.

Las tres mujeres fueron detenidas sobre las 4.30 horas de la madrugada del miércoles acusadas de un delito de daños después de que dañaran comercios, escaparates y elementos del mobiliario urbano.

Sobre las 3:10 horas se avisó a una dotación de la Policía Nacional que, de paisano, vio a varias personas pintando en fachadas por lo que los agentes procedieron a su identificación.

Las jóvenes huyeron del lugar en bicicletas por la calle Barcas, sin hacer caso de las indicaciones policiales y tras, solicitar refuerzos, se emprendió una persecución por calles del centro de Valencia.

Se detuvo entonces a una joven y posteriormente a otras dos, a las que se les intervenido guantes de látex y pintura en espray, mientras en un contenedor próximo al lugar de los hechos los agentes hallaron un martillo rompecristales con el que, al parecer, habrían fracturado el escaparate de un comercio.