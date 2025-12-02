Llorca pide perdón a las víctimas de la dana y llama al consenso en un pleno agridulce

Juanfran Pérez Llorca ya es el octavo presidente de la Generalitat valenciana. El hasta ahora síndic del PP en Les Corts ha tomado posesión del cargo de presidente de la Generalitat en un pleno agridulce. Los populares dejaron ayer una etapa, la de la legislatura del ya ex presidente Carlos Mazón, queha sido la más convulsa que se recuerda.

Nunca el Gobierno valenciano ha estado tanto en el foco, y eso que la época de la Gürtel tuvo lo suyo. Había satisfacción por haber resuelto esta situación, pero también sobrevolaba una sensación de tristeza, pues las consecuencias que en términos electorales que la gestión de la dana pueda tener están aún por ver. Los populares prefieren instalarse en el optimismo y, sobre todo, en que han conseguido una prórroga de dos años gracias al imprescindible apoyo de Vox.

Mazón ha dejado la bancada azul para pasar al escaño número 97. En la última fila. Bien es cierto que el grupo popular no ha tardado ni una semana en asignarle la portavocía de una comisión ene Les Corts, la de Reglamento, lo que implica una asignación anual extra de 8.879 euros brutos. «Lo que hemos hecho ha sido darle un trato de igualdad con el resto de diputados», ha justificado el nuevo síndic del PP, Nando Pastor. Además, ha insistido en que fue el propio Mazón el que ha pedido ocupar un lugar en el hemiciclo alejado de los focos porque este martes el protagonismo era de Pérez Llorca.

El ex presidente ha aplaudido a su sucesor e incluso se le ha notado cierto alivio por haber dejado de soportar una carga que pesaba ya demasiado. Sin embargo, la distancia que ha marcado Pérez Llorca con Mazón ha sido algo más que física.

Sus primeras palabras como presidente, tal y como prometió el pasado jueves en el pleno de investidura, han sido para los familiares de las familias de las 229 víctimas de la dana. Les ha pedido perdón y ha apelado a la reconciliación «entre todas las víctimas y todas las Administraciones» y ha insistido en que «ninguna Administración» estuvo a la altura el día de la riada.

El presidente ha querido lanzar un mensaje de «optimismo y esperanza» porque tiene el firme propósito de demostrar que «las cosas pueden ser de otra manera».

A las doce del mediodía, Pérez Llorca, desvelará los nombres de su nuevo Consell que será «abierto, participativo y transversal» y se ha comprometido a no rechazar nunca una propuesta por el mero hecho de que quien la presenta sea un grupo político con el que no comparte ideología. «La política, tiene que ser un servicio no un frontón», ha defendido, y ha asegurado que se abre una nueva etapa para recuperar la autoestima y «volver a poner en pie el orgullo de ser valencianos».

En un breve discurso, ha dejado claro que, además de las víctimas de la dana, su prioridad es trabajar para que los jóvenes tengan un futuro mejor. Para lograrlo, es fundamental lograr que la vivienda sea un bien accesible. «Necesitamos más oferta, más agilidad, más seguridad jurídica y menos trabas», ha insistido, y ha defendido el acercamiento de la administración a todos los ciudadanos y la simplificación administrativa.

Se ha dirigido también a los jóvenes, que «necesitan condiciones reales para crecer y quedarse aquí», y para ello, ha remarcado la importancia de conectar la educación y la ocupación para hacer de la Comunitat «un lugar donde valga la pena arraigar».

Se ha referido también a su intención de seguir reduciendo la carga fiscal. «El esfuerzo ha de tener una recompensa por justicia y no ser castigada por impuestos inasumibles». No se ha olvidado de incluir las grandes reivindicaciones del PP, «el agua que es nuestra», ha dicho, y ha insistido en que los valencianos se merecen una financiación que permita mantener unos servicios públicos en igualdad de condiciones con el resto de españoles.

Pérez Llorca ha estado arropado por diputados nacionales, los tres presidentes de Diputación, por representantes de la sociedad civil y empresarial y por el secretario general del PP, Miguel Tellado. El hombre fuerte de Alberto Núñez Feijóo ha bendecido esta toma de posesión mostrando su total confianza en el nuevo presidente.

El popular conformará hoy su nuevo Gobierno. Se dan por seguros cambios de nombre y también de estructura. El nuevo inquilino del Palau decidirá el destino de diez consellers.