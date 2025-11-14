Lluvias débiles este viernes en la Comunitat Valenciana antes de que lleguen las tormentas del fin de semana

La Comunitat Valenciana registrará este fin de semana intervalos nubosos, precipitaciones que el domingo serán débiles y dispersas y temperaturas sin cambios o en ligero descenso, tras un viernes con cielo nuboso en el que se esperan lluvias débiles que podrían ir acompañadas de barro.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes predominará el cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde, con probables precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte, que no se descartan en otros puntos y podrían venir acompañadas de barro.

Se espera polvo en suspensión, temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en el tercio norte y de las máximas en el litoral central, y viento del suroeste en el litoral de Alicante, y flojo de componentes oeste y sur en el resto, con intervalos de suroeste moderado en zonas del litoral y con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de Valencia.

El sábado, el cielo estará poco nuboso, aumentando por la tarde a cielo nuboso, con precipitaciones en la mitad norte que no se descartan en el resto, las temperaturas bajarán ligeramente o apenas variarán y el viento será moderado del suroeste en el litoral y flojo de componente oeste con intervalos de intensidad moderada en el resto.

El domingo predominarán los intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso por la tarde, con probables precipitaciones débiles y dispersas que tenderán a remitir por la tarde, temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas en Valencia, y viento flojo del oeste con intervalos de intensidad moderada, más frecuentes en el litoral.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 16,7 y 22,3 grados; Valencia 16,4 y 22 grados; y Alicante 18 y 24,1 grados.