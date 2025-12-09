La magistrada de la dana abre la posibilidad a elevar a 231 personas las víctimas de la riada

Más de un año después, todavía no está claro el número de víctimas mortales asociadas a la riada del pasado 29 de octubre de 2024. La magistrada que instruye la causa penal ha acordado abrir una pieza para analizar si el fallecimiento de Leonardo en Benetússer fue a causa de las inundaciones. Leonardo sería la víctima mortal 231.

La jueza pide recabar del Instituto de Medicina Legal un informe forense sobre la causalidad entre su fallecimiento y la riada sufrida ese día.

Esa apertura viene tras la solicitud de la hija del fallecido, Petra, de ser considerada víctima de la dana el pasado 3 de diciembre.

Su petición vino solo un día después de que se confirmara la víctima número 230 tras acordar la magistrada incluir a un hombre de 74 años, que estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda de una planta baja de Catarroja y falleció unos días después, como la víctima número 230.

Según el auto, el estar "en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico" derivó en que el hombre, que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar, lo que produjo su muerte el 3 de noviembre de 2024.