El Marq halla en el yacimiento Pobla d'Ifac de Calpe (Alicante) viviendas del siglo XIV

Los trabajos realizados en el yacimiento arqueológico Pobla d’Ifac -ubicado en Calpe, Alicante- este verano con motivo de la XX Campaña de Excavaciones del Museo Arqueológico de Alicante, Marq, han identificado restos de dos edificios de gran tamaño, que suponen la primera prueba de existencia de viviendas de los pobladores de Ifach durante el siglo XIV.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitado hoy el enclave arqueológico, situado en las laderas del Parque Natural del Peñón de Ifach, para conocer de primera mano el hallazgo. “Estamos ante un gran descubrimiento que reafirma la categoría de este recinto arqueológico como referente en la investigación medieval y para la Diputación es una gran satisfacción respaldar esta campaña, en este caso a través de un proyecto en el que se ha invertido ya más de un millón de euros a lo largo de dos décadas de colaboración con el ayuntamiento calpino”, ha matizado el diputado.

Durante estos veinte años y con el apoyo de más de 350 voluntarios procedentes de universidades valencianas, nacionales y europeas, el equipo ha ido descubriendo un importante recinto amurallado, dotado de dos puertas monumentales, y la domus domini, donde ejercía el poder la Casa de Llúria, familia feudal que controlaba el territorio castral de Calp en el siglo XIV. Asimismo, se ha localizado la iglesia Beata Santa María de Ifach, una construcción promovida por Margarita de Llúria y Entenza, hija del almirante Roger de Llúria y de Saurina de Entenza.

Acompañado por el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, el primer teniente de alcalde de Calpe, Juan Manuel del Pino, el diputado provincial Arturo Poquet y por el director del Marq y coordinador de la Campaña, Manuel Olcina, Navarro ha recorrido el enclave en el que desde hace cuatro semanas trabaja un equipo de profesionales y voluntarios bajo la dirección de José Luis Menéndez, especialista en arqueología medieval y técnico de exposiciones del museo alicantino.

“La preservación y puesta en valor de este enclave es una de las prioridades de esta institución, que trabaja para conseguir su futura musealización y completar así la oferta ambiental y cultural que ofrece el Peñón de Ifach”, ha apuntado el diputado quien, al igual que del Pino ha agradecido la labor de los voluntarios.

Además del importante hallazgo de las viviendas, de planta rectangular y construidos en tapial de mampostería con sillería encadenada en las esquinas, el equipo del Marq ha continuado con los trabajos de excavación del cobertizo situado a extramuros de la ciudad y cuya planta sigue aumentando, con más de 18 metros de longitud. Por otra parte, en el programa de conservación preventiva que se lleva a cabo en el yacimiento, se ha procedido a la eliminación de una gran parte de los escombros generados durante la voladura del Hotel Palace Ifach.

Población desplazada de Aragón y Cataluña

Fundado entre finales del siglo XIII y las primeras décadas del siglo XIV, la Pobla d’Ifac se construyó para concentrar a la población desplazada de Aragón y Cataluña por parte de la Corona de Aragón, con el fin de vertebrar el territorio, si bien fue una villa con una vida muy corta, dado que fue abandonada a mitad del siglo XIV.

Un abandono que se debió a un episodio bélico por parte de la Corona de Castilla, un ataque que además lo destruyó parcialmente. Tal y como explicó el arqueólogo del Marq José Luis Menéndez, al diario La Razón “el hecho de que fuera abandonado a los 100 años de su construcción es lo que ha convertido a la villa en la única fosilizada de toda la Comunidad Valenciana y, por tanto, en un referente para conocer nuestros orígenes. El resto de las poblaciones que se hicieron junto a Ifac en otros puntos de la provincia son hoy las ciudades que conocemos Benidorm, Villajoyosa, Altea, Jávea, Pego”.