Un martes gris pero con calor en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este martes intervalos nubosos en la mitad norte, sin descartar algún chubasco aislado, y cielo poco nuboso en el resto, las temperaturas subirán en el tercio sur y el viento será moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales y sin descartar rachas muy fuertes en el interior de Valencia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el miércoles predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el interior de Valencia, donde no se descarta algún chubasco aislado por la mañana, las temperaturas mínimas subirán y las máximas no variarán.

El viento será mañana moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior de Valencia y norte de Alicante.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón:18,7 y 27,2 grados

Valencia:20,2 y 27,2 grados

Alicante:20,8 y 26,7 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento variable 2 a 3 temporalmente SW 4 a 6 en el sur. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del S de 1 metro al principio.

Aguas costeras de Valencia: viento del W y SW 4 a 6. Rachas. Marejadilla a marejada ocasionalmente fuerte marejada mar adentro.

Aguas costeras de Alicante: viento del W y SW 3 a 5. Marejadilla a marejada.