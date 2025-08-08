Más de 5.000 valencianos menores de 35 años acceden al Bono Alquiler Joven, de hasta 250 euros

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha resuelto la quinta concesión de ayudas del Bono Alquiler Joven, que ha beneficiado a un total de 5.147 menores de 35 años y consiste en la adjudicación de hasta 250 euros mensuales durante un máximo de dos años.

La concesión recogida en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) alcanza al 99 % de los jóvenes solicitantes que cumplen los requisitos establecidos en la resolución de 13 de marzo, ha informado la Generalitat.

El documento sostiene que "se contará con una ampliación de crédito para cubrir la adjudicación de 63 jóvenes restantes que cuentan con la valoración positiva para la ayuda, lo que beneficia al 100 % de los solicitantes".

En 2025 un total de 12.038 personas han solicitado las subvenciones del Bono Alquiler Joven, de las cuales 5.147 han aportado la documentación completa, a los que se suman los 63citados, mientras que 2.266 solicitudes han sido desistidas "por no haber aportado en plazo la documentación requerida y 4.559 por incumplimiento de los requisitos establecidos".

Respecto a las cuantías, el Consell afirma que "vuelve a aportar fondos propios" con una dotación adicional de siete millones a la convocatoria estatal de 22,8 millones, y declara que estas adjudicaciones "reducen de una manera significa la carga económica que supone el alquiler".

De los 5.147 menores de 35 años que han accedido al bono en la primera concesión, 2.860 corresponden a la provincia de Valencia, 1.595 a la de Alicante y 692 a la de Castellón.

El director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez, ha asegurado al respecto que este tipo de medida "ya sucedió en el curso anterior cuando la Comunitat Valenciana se convirtió en la única autonomía, junto con Cataluña, que aportaba presupuesto autonómico para esta ayuda".

Para Pérez, el Bono Alquiler Joven es una "herramienta crucial para la emancipación de los jóvenes de la Comunitat"; y ha añadido que "el Consell, consciente de la problemática de los jóvenes para acceder a una vivienda, continúa, un año más, ampliando el presupuesto de las ayudas al alquiler para dar cabida a todos los jóvenes que pueden beneficiarse de la ayuda".