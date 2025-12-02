Mazón se acoge al estatuto de expresidentes y tendrá oficina, dos asesores, coche y chófer, además de escoltas

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha acogido al estatuto de los expresidentes tal y como se desprende de la publicación en la página web de la Generalitat de un apartado dedicado a la Oficina de apoyo al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, con sede en la calle Ingeniero Lafarga de la ciudad de Alicante y dependiente de la Presidencia de la Generalitat.

La web de la Generalitat señala que el Estatuto de los expresidentes establece que el Gobierno valenciano pondrá a disposición de estos los medios para el sostenimiento de una oficina de apoyo, que contará con dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, cubiertos a propuesta del expresidente, quien aún no ha desvelado la identidad de los mismos.

También pondrá a su disposición un local adecuado para la oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat, además de adoptar las actuaciones para "preservar la seguridad personal de los expresidents", dotándoles de los servicios de seguridad necesarios.

En la web no figura todavía el nombre del personal que acompañará en esa oficina al expresidente Mazón, cuyo cese se publicó el pasado sábado al igual que el nombramiento de su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, quien este martes ha tomado posesión del cargo ante el pleno de Les Corts Valencianes.

Mazón podría pedir también el ingreso en el Consell Jurídic Consultiu cuando deje de ser diputado autonómico, y por el mismo periodo de tiempo que ha sido presidente de la Generalitat, es decir, algo más de dos años. Al no haber completado una legislatura no podrá disfrutar del cargo durante los quince años que marca la Ley de expresidentes para aquellos que sí que la completan. Sin embargo, la la Ley 6/2002 de 6 de agosto de Expresidentes de la Generalitat valenciana no limita temporalmente el disfrute ni de la oficina ni de los asesores.

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha afirmado al respecto que las 229 víctimas mortales de la dana "no se merecen que Mazón ahora tenga una oficina propia con asesores, los mismos que fueron incapaces de sacarlo a rastras del Ventorro" y ha calificado de "indignidad" este medida.

"La credibilidad de Juanfran Pérez será cero si no para los pies a Mazón", ha señalado el síndic socialista, quien ha considerado que "habrá arruinado todo su crédito en apenas unas horas, demostrando que era el testaferro de Mazón, puesto ahí para vigilar sus intereses".

Una de las fachadas del edificio donde se ubicará la Oficina de apoyo al expresidente Mazón da al paseo de la Explanada de Alicante, la zona más transitada y visitada por los turistas, ubicada junto al puerto y muy cerca de la playa del Postiguet.