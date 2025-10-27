Mazón pide que cese el "ruido político" en torno a la dana y critica las declaraciones de Pedro Sánchez y sus ministros

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido hoy en que mantiene “la puerta abierta” para que el Gobierno central se sume a una Comisión Mixta sobre la dana agilizar y acelerar las partidas económicas y ayudas a los damnificados de la gran riada.

El jefe del Consell ha pedido también que por favor se evite el “ruido” político en una semana calificada por él como “dura”; así ha aludido al primera aniversario de la dana, que se cumple el miércoles 29 de octubre, y en la que fallecieron al menos 229 personas en la provincia de Valencia.

En el V Foro Organizado por el diario El Español en Alicante, el jefe del Consell ha calificado la semana que hoy comienza como la “semana del dolor” para, a renglón seguido, invitar a cada administración a que piense “cómo puede ayudar para seguir colaborando a favor de los damnificados de la gran riada”.

Declaraciones de Pedro Sánchez

En referencia a las declaraciones del domingo en León del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que consideró que su negligencia causó "una auténtica tragedia", Mazón se ha mostrado "sorprendido tanto por las declaraciones del presidente del Gobierno como de sus ministros". Ha agregado que no las comparte aunque prefiere no calificarlas "en una semana especialmente como la que estamos viviendo" en recuerdo de las víctimas.

Según el jefe del Consell en su discurso, es "una semana especialmente dura y sensible" que "debería llevar a todos a pensar qué podemos hacer, cada administración, para seguir colaborando", a pesar de los "desencuentros políticos muy desagradables" vividos en los últimos tiempos.

"Es la semana del respeto, del tratar de conseguir el mayor nivel de colaboración posible" puesto que, ha agregado, "tiempo ha habido y habrá para otras muchas cosas, incluso para la discrepancia y las declaraciones que se están produciendo por parte del Gobierno de España, que tratamos de evitar" en una semana "tan durísima por una tragedia sufrida por mi tierra, que no merece".

20 municipios de la dana, sin ayuda estatal

Entre los argumentos que ha puesto sobre la mesa, que más de 20 municipios afectados por la tragedia "se han quedado fuera" del decreto de ayudas estatal, que muchas de viviendas objeto de reparación siguen estar en marcha o la necesidad de ayudar a los municipios con los 1.700 millones de euros puestos a su disposición pero que no pueden usar por su estructura y dificultad de gestión.

La recuperación de las cosechas y los seguros agrarios son otros de los asuntos que debería tratar esa comisión mixta que persigue la Generalitat Valenciana, según Mazón, quien ha añadido que, independientemente de esta órgano, "luego vendrá el ruido y la discrepancia".

Mazón se ha referido a las dificultades de financiación y problemas de liquidez antes de señalar que unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "deberían haber ayudado a equilibrar" las cuentas de la Generalitat.

En este contexto, ha ensalzado el "grandísimo mérito" de la sociedad valenciana por los buenos resultados económicos de 2025 "después de la hecatombe" de la dana y ha indicado que el número de autónomos en la Comunidad Valenciana presenta los mejores números "de la serie histórica pese al castigo a esta tierra", al igual que el empleo, incluido el femenino y el juvenil, los afiliados a la Seguridad Social y a los datos del sector turístico.

"Prácticamente el 85 por ciento de la hostelería y del resto del sector terciario de la zona afectada de la dana ha reabierto", ha proseguido, antes de valorar "la adaptación de la sociedad porque está siendo extraordinaria".