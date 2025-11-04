Tras su dimisión, Mazón preside en funciones el pleno del Cosnell en la Ciudad de la Luz de Alicante

La agenda de trabajo sigue para Carlos Mazón; un día después de que anunciara en el Palau de la Generalitat que dimitía como presidente de la Generalitat, y de que lo confirmara después en Les Corts, Mazón ha presidido hoy, a las 10.30 horas, eso sí, en funciones, un pleno en el que está previsto que se formalice la a renuncia del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco Gan Pampols.

Se trata por tanto de la última sesión del pleno del Ejecutivo valenciano con su actual configuración. Antes de la reunión ha llegado Mazón a los estudios de cine de la Ciudad de la Luz de Alicante, un emplazamiento alejado del casco urbano, ubicado a 7 kilómetros, para ser exactos. Es la zona conocida como Agua Amarga, en el acceso sur a Alicante, en plena carretera hacia Elche.

Es el mismo lugar en el que el viernes pasado, 31 octubre, convocó a los medios de comunicación para esquivar así, en la medida de lo posible, la tormenta desatada en el funeral de Estado de Valencia del 29 de octubre, cuando se cumplió un año de la dana que arrasó la provincia de Valencia. En la puerta de las instalaciones de la Ciudad de la Luz, aguardaban numerosos medios de comunicación que han visto pasar a Mazón en su coche oficial.

Para evitar las preguntas de los periodistas, y con gran expectación por su presencia en Alicante tras su renuncia, Mazón accedía en su vehículo oficial. Al pleno, eso sí, ha accedido fotográfos y cámaras de televisión antes del inicio y durante el minuto de silencio que han guardado el presidente en funciones y su equipo; un minuto con el que se recordaba a una mujer que falleció en Alicante y es víctima de la violencia machista. Su cadáver apareció el 24 de octubre.

No es la primera vez que el pleno del Consell se celebra en Alicante; de hecho, la Ciudad de la Luz, unas instalaciones modernas y ubicadas enfrente del mar, ya ha albergado otras reuniones. Sí es cierto que el lugar habitual de los plenos del Consell es el Palau de la Generalitat.

El recinto alberga las instalaciones de Distrito Digital en las que el viernes pasado el jefe del Consell se reunió con la consellera de Innovación, Marián Cano. Un encuentro que dio paso a un fin de semana de “reflexión” para el propio Mazón, alicantino de nacimiento, y en el comenzó a fraguarse en el PPCV y el partido en Génova su relevo.