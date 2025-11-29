Mazón ya no es presidente pero siguen las manifestaciones contra él: hoy pedirán que renuncie a su acta y declare

La manifestación por los trece meses de la dana convocada para este reivindicará que el dimitido presidente de la Generalitat Carlos Mazón renuncie a su acta de diputado y declare ante la jueza que instruye la causa por la gestión de la tragedia que causó la muerte de 229 personas, así como un cambio de políticas.

Los convocantes de la protesta 'Mazón a presó', más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a asociaciones de víctimas, los Comités Locals d'Emergencia i Reconstrucció (CLER) y l'Acord Social Valencià, han informado este viernes de un cambio de recorrido en la manifestación que les ha sido comunicado por la Delegación del Gobierno.

Así, en lugar de salir desde la plaza del Ayuntamiento de València y concluir en la plaza de la Virgen, el nuevo recorrido partirá a las 18 horas de la calle Barcas-Poeta Querol y recorrerá Marqués de Dos Aguas, la Paz, Alfons el Magnànim, Palau, y acabará en la plaza de la Porta de la Mar.

La marcha también rendirá homenaje a las víctimas mortales de la dana, a las personas afectadas y "a todas aquellas que se han solidarizado movidas por la empatía y el apoyo mutuo para tratar de sacar al pueblo valenciano del fango".

Continúan exigiendo responsabilidades para Carlos Mazón y para el Consell por "la negligente gestión" de la dana, y reclaman dignidad, verdad y justicia, y reparación para todas las víctimas y afectados por la catástrofe.

La manifestación reivindica además ir más allá de la dimisión de Mazón y "la necesidad de cambiar las políticas para poder salvar la vida en futuras catástrofes naturales", según los coportavoces de la plataforma, que consideran "una imposición" el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, elegido este jueves en Les Corts con los votos del PP y Vox.

Antes del pleno de investidura, los portavoces de la plataforma afirmaron que "unos pocos diputados que pertenecen a un partido político negacionista del cambio climático, de la violencia de genero y de la unidad lingüística vuelven a ser la clave de nuestro autogobierno".

Pérez Llorca aseguró este jueves en su debate de investidura que sus primera palabras en el cargo serán para "pedir perdón" a las familias de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024.

También dijo que el Pacto Verde Europeo, tal como está planteado, es "la peor amenaza" a la que se enfrentan los agricultores.

Durante el pleno de investidura, víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, junto a entidades que las han apoyado estos trece meses, estrenaron un muñeco de cartón con la cara de Pérez Llorca y las manos manchadas de sangre en una protesta ante Les Corts Valencianes en la que se corearon mensajes consignas como 'Llorca y Mazón, la mateixa merda són' y 'Mazón asesina, Abascal apadrina'.