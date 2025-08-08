Mazón promete a Aldaia reparar con urgencia el puente de acceso al centro comercial Bonaire

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes la reparación urgente del puente que conecta la CV-410 con el acceso al centro comercial Bonaire, en Aldaia (Valencia), tras detectar una afección grave en la infraestructura.

El anuncio se ha producido en una reunión con la concejala de Urbanismo del municipio, Mónica Trujillo Adriá, en la que también ha participado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. El alcalde, Guillermo Luján, no ha podido asistir al encuentro.

Trujillo ha explicado que tienen "la urgencia de ver las líneas de trabajo a seguir para poder solventar el problema que tenemos en el puente", que ha calificado como "vital para el trabajo y para el dinamismo económico del parque comercial y de las áreas industriales colindantes".

Ha recordado que la dirección del centro comercial "lo está reclamando constantemente" y que "este verano esperaban estar prácticamente al cien por cien", con parte del aparcamiento subterráneo ya abierto.

La concejala ha aprovechado el encuentro para repasar la serie de ayudas que se han implementado en el municipio de Aldaia y ha informado de que "el centro de salud está ya al cien por cien y cuenta con ascensor", además de apuntar que "algunos colegios necesitarían intervenciones mayores", pese a las obras de emergencia realizadas.

Martínez Mus ha precisado que la actuación se ejecutará "con carácter de emergencia", aplicando el mismo sistema empleado en 26 municipios tras el temporal del 29 de octubre, que ha permitido reparar 52 infraestructuras.

"El puente tiene un tráfico intenso y los usuarios y vecinos de Aldaia lo van a necesitar reponer cuanto antes", ha indicado.

Mazón ha subrayado que la obra se incorporará al plan Recuperem València, con el que la Generalitat asume medio centenar de actuaciones de titularidad local en municipios afectados por las inundaciones, con una inversión de 50 millones de euros.

"Se trata de mejorar la conectividad del área comercial y actuar lo antes posible para garantizar la seguridad", ha dicho, a la par que ha destacado la coordinación entre administraciones como "clave para la reconstrucción".

El presidente ha recordado que en Aldaia ya se han rehabilitado infraestructuras como la CV-410, CV-403 y CV-36, pasarelas peatonales sobre el barranco de la Saleta, el puente Camí Coscollar y centros de salud del municipio, con una inversión cercana al millón de euros.

También ha mencionado actuaciones educativas en el CEIP Ausiàs March, IES Salvador Gadea, CEIP Mariano Benlliure, CEIP Platero y yo, IES Carles Salvador y la Escuela Infantil La Font de la Rosa.

Mazón ha cifrado en más de 40 millones la inversión para reparar daños en infraestructuras de Aldaia, que se suman a 29 millones de ayudas directas, entre ellas 12,5 millones por pérdida de vehículo, 6,9 millones en ayudas urgentes para bienes de primera necesidad y 5,8 millones para reactivar la actividad económica.