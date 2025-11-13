Mercadona abre su primera tienda en Lisboa (Portugal)

El grupo de distribución Mercadona abrió este jueves su primer supermercado en Lisboa, tras el proceso de expansión que inició en Portugal en el año 2019, por el que ya cuenta en todo el país con un total de 68 tiendas.

El nuevo supermercado contará, además, con un área destinada a oficinas en las que darán empleo a un centenar de personas para recursos humanos y logística, entre otras funciones, según un comunicado divulgado por Mercadona.

La tienda fue inaugurada este jueves tras la visita institucional de Juan Fernández Trigo, embajador de España en Portugal, y Diogo Moura, concejal de Economía del Ayuntamiento de Lisboa, entre otras autoridades.

El nuevo supermercado dará empleo a 90 personas y la cadena pretende abrir una segunda tienda en la capital lisboeta en el primer semestre de 2026.

Mercadona comenzó su expansión fuera de España en 2019, mediante la apertura de su primer supermercado en Portugal en la ciudad de Vila Nova de Gaia, al norte del país, y desde entonces ha ido completando su red de supermercados tras una inversión de 1.100 millones de euros.

Entre 2019 y 2024, Mercadona alcanzó un volumen de ventas en Portugal de 4.550 millones de euros y en la pasada anualidad, 2024, facturó un 27 % más que en 2023, con un resultado neto positivo de 7 millones de euros.

Además, a finales del pasado mes de junio, Mercadona inauguró su mayor bloque logístico hasta la fecha en la ciudad portuguesa de Almeirim, a un centenar de kilómetros de Lisboa, con un total de 120.000 metros cuadrados y gracias a una inversión de 290 millones de euros.