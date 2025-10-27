Miedo y estrés, las heridas que aún no se han cerrado tras la dana

Como en todos los ámbitos, la magnitud de la tragedia de la dana fue tal que los profesionales, desde las fuerzas de seguridad a los equipos de emergencia, apenas sabían cómo actuar frente a la devastación total. En materia de salud de mental, de acompañar a los afectados y, sobre todo, de intentar aliviar el dolor de las familias de las víctimas, también fue todo un desafío intentar reconfortar a los afectados. Hubo psicólogos y psiquiatras que se desplazaron a las zonas llenas de barro. La Generalitat valenciana y el Ministerio de Sanidad también desplegaron a profesionales para intentar paliar la ansiedad, el miedo, el estrés o la angustia provocados por la barrancada. Aún, muchos de esos profesionales, continúan desarrollando su trabajo en las zonas afectadas o tratan a muchos de las víctimas que vivieron en sus propias carnes la tragedia.

No ha sido un proceso fácil. Existen y todavía quedan secuelas en las víctimas y afectados. Pero doce meses después de la tragedia, «los problemas de salud mental se van reduciendo». Así lo cuenta a este diario la psicóloga Gracia Vinagre, experta en gestión del estrés, la ansiedad y la depresión. Esta profesional no sólo trata en su consulta a algunos afectados sino que, también, tras la dana, se prestó a ayudar a aquellas personas que necesitaban esas herramientas para gestionar la magnitud de la tragedia.

«A veces era difícil que esas historias no te arrollaran con fuerza. Porque la empatía con las víctimas era tal que, después de hablar con ellas o colgar el teléfono, necesitaba un momento para respirar, para asimilar lo que me estaban contando», confiesa. En esos días, la ansiedad y, sobre todo, el miedo, eran latentes en los afectados. «Ha pasado un año y, obviamente, la evolución depende de cada persona. Ha ayudado a que un episodio así no se haya vuelto a vivir, a que los problemas se están solucionando. Pero en materia de salud mental, cada caso es diferente y depende de la vivencia y de la catástrofe individual que se haya vivido», señala esta profesional.

Pero doce meses después, hay heridas aún abiertas entre los afectados. «Las dos patologías más evidentes que aún se sufren son el el estrés y la ansiedad. También el miedo», asegura la experta. En su caso, y pese a que insiste en que, poco a poco, los casos han remitido, sí es cierto que existen personas que aún padecen algunos trastornos que les impiden reconstruir su vida. «Tengo una paciente que desde aquel día es incapaz de conducir. A ella le pilló la riada en la carretera, en la Pista de Silla, y tuvo que abandonar su vehículo. Pasado este tiempo, no es capaz de volver a subirse a un coche. Para ella es muy traumático y ni siquiera es capaz de ir de copiloto y pasar por la zona de la dana», cuenta Vinagre. Es un síntoma de miedo y de estrés aparejado a una experiencia traumática que, pese a que ha pasado un año, no cesa y requiere de ayuda psicológico. Otra de las personas a las que ayudó tuvo que mudarse de la localidad de Paiporta, una de las zonas más devastadas por el barro, porque no soportaba vivir en el municipio tras la tragedia.

«Las mujeres y las personas mayores o más vulnerables son los colectivos que más han padecido las secuelas de la dana. Lo dicen los estudios. Es más, las mujeres mostraban un mayor índice de ansiedad que los hombres», argumenta.

Vinagre señala también otra patología muy a tener en cuenta, es el caso del estrés postraumático. La psicóloga defiende que es una patología que aparece a lo largo del tiempo. Y pone de ejemplo un hecho muy reciente: Pudo producirse en algunas personas hace apenas unas semanas, cuando los móviles de muchos valencianos volvieron a escuchar el pitido el mensaje Es-Alert que sonó de nuevo y que hizo revivir la tragedia. «En estos casos, el paso del tiempo no hace que la persona mejore, porque es un miedo que se ha quedado enquistado y requiere de muchas herramientas para sanar. A esas personas hay que acompañarlas, ir de menos a más, que poco a poco vayan enfrentándose al día a día, hay que mostrarles que hay esperanza», narra. Tanto es así que, confiesa, ella ha trabajado desde la resiliencia para tratar a esos pacientes cuyas heridas continúan abiertas y que un año después de la tragedia requieren de ayuda profesional para superar lo sucedido.

La ayuda de la Administración

Desde el inicio de la tragedia, las Administraciones públicas entendieron que había que pisar el terreno, ir a la zona cero y, sobre todo, ayudar a los afectados. La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana y el Ministerio de Sanidad han desarrollado desde entonces programas para paliar las secuelas de la riada. En el caso del departamento de la ministra Mónica García, que esta misma semana visitaba algunas de las poblaciones afectadas, desplegó las llamadas Unidades de Salud Mental (USME) en los municipios. En este tiempo, han realizado, según Sanidad, 500 intervenciones. Pero lo han hecho, sobre todo, de forma colectiva, a los vecinos, a los ciudadanos que vivieron la trágica tarde del 29 de octubre de 2024. Sin embargo, la Conselleria de Sanidad del Gobierno valenciano ha sido muy crítica con el resultado del programa llevado a cabo desde el ministerio. Es más, hace apenas unos días, el responsable de este departamento censuraba a Sanidad que las Unidades de Salud Mental sólo solo habían atendido a 31 personas en Paiporta. La Generalitat denunció que llegaron ocho meses tarde y que suspendieron las agendas por las lluvias de hace apenas unas semanas. Según el Consell, durante los tres primeros meses de actividad de las doce USME, estos equipos atendieron a 262 personas y realizaron 472 intervenciones, pese a contar con 48 profesionales, si bien solo 16 son psicólogas. Para contrarrestar estos datos, la conselleria aseguró que ellos habían tratado a 6.674 pacientes de los municipios afectados, un volumen 25 veces superior al de las USME.

El 2 de noviembre de 2024, la Conselleria de Sanidad ya desplegó su plan de salud mental en las localidades afectadas por la riada. Era un momento en el que era muy complicado acceder a la zona cera. El objetivo era prevenir, en la medida de lo posible, las complicaciones que pudieran surgir en el medio plazo, como la transición desde el estrés agudo propio de estas catástrofes al estrés postraumático. Para ello, se desplegaron en el terreno –muchas veces en las calles– trece equipos de salud mental en Albal, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Chiva, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví y Torrent. En este dispositivo participaron 124 profesionales que atendieron a más de un millar de personas.

En paralelo se puso en marcha el Centro de Atención en Feria Valencia. Contó con la participación de 55 profesionales y atendió a 749 personas y desde el mes de noviembre y antes de proceder al cierre del centro de atención de Feria Valencia, se procedió a constituir siete Unidades de Atención al Trauma (seguirán en funcionamiento en los próximos meses), que han atendido a más de 2.000 personas. De ellos, 842 fueron asistidos por estrés agudo en estas zonas y 887 por estrés postraumático, lo que supone, respectivamente, un incremento del 171,6% y del 170,4% más. Hay heridas que aún no se han cerrado.