Morant acusa al PP y Vox de convertir la Comunitat Valenciana "en el laboratorio del negacionismo"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha acusado al PP de haber convertido a la Comunitat Valenciana en un "laboratorio del negacionismo" por su pacto con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca, de quien ha dicho que entra en la Presidencia de la Generalitat "por la puerta de atrás".

Así lo ha sostenido durante su discurso durante la reunión del comité nacional de los socialistas valencianos que se ha celebrado este sábado en la ciudad de Alicante, la primera vez que ocurre desde 2003, en la etapa de Joan Ignasi Pla, ante decenas de cargos y miembros del PSPV-PSOE a los que ha exclamado que Pérez Llorca "no representa a la mayoría social de la Comunitat Valenciana".

"Pérez Llorca no me representa ni a mí, ni a los socialistas, ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los migrantes, ni a los jóvenes ni a los mayores ni a los colectivos LGTBI", ha recalcado Morant, quien ha recordado que el nuevo president es "el número dos de Mazón" que "fraguó los acuerdos con la extrema derecha".

Para la ministra, Pérez Llorca es "el empresario que se beneficia personalmente de las rebajas fiscales que aprueba la derecha para los millonarios", quien "oculta" su patrimonio inmobiliario en el registro de Les Corts Valencianes, quien "se salta las normativas urbanística para hacerse una piscina" y también "el promotor que se asocia con un empresario ruso para un hotel y que vota" con Vox las políticas "para señalar a migrantes" procedentes de África.

Los socialistas valencianos han elegido Alicante para celebrar el máximo órgano del partido entre congresos por considerar que la ciudad se ha convertido en "el símbolo visible de la crisis institucional que vive la Comunitat", por ser "la tierra de Mazón y la tierra de Pérez Llorca", en palabras durante la inauguración del presidente del acto, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.