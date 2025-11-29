Muere un operario al quedar atrapado entre dos máquinas en trabajos de la reconstrucción de la dana

Un trabajador de 56 años que realizaba labores de reconstrucción tras la dana en Casinos (Valencia) ha fallecido al quedar atrapado entre dos máquinas mientras realizaba, según parece, movimientos de maquinaria una vez terminados unos trabajos asignados.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente y de Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el accidente se produjo este viernes por la mañana en el término municipal de Casinos.

El fallecido era empleado de una empresa subcontratada por Tragsa, que es la encargada de ejecutar trabajos de reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 para diferentes administraciones.

En el caso de la Generalitat, esta empresa tiene encomendada la rehabilitación de caminos en el marco de las actuaciones para recuperar las infraestructuras de prevención de incendios.

Al parecer el accidente se habría producido al realizar movimientos de maquinaria una vez terminados unos trabajos asignados, han indicado las mismas fuentes, mientras que el CICU ha añadido que el trabajador quedó atrapado entre dos máquinas.

Los servicios médicos desplazado hasta el lugar sólo pudieron confirmar el fallecimiento de este hombre de 56 años de edad.

Inspección de Trabajo y la Guardia Civil se personaron en la zona del accidente, y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

En el caso de la Guardia Civil, de la investigación se ha hecho cargo el equipo técnico de la Policía Judicial de Llíria, han afirmado a EFE fuentes de este cuerpo de seguridad.