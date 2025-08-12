La mujer del que fuera comisionado de la dana tampoco acredita que tiene un título universitario

La socialista Carmen Ninet, actual subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) y mujer del que fuera alto comisionado del Gobierno de España para la dana, José María Ángel, quien se vio obligado a dimitir tras una investigación que destapaba su la aportación de una supuesta titulación universitaria falsa para un puesto en la Diputación de Valencia, tampoco ha acreditado que, precisamente, tiene un título universitario, tal y como requiere su puesto.

Tras salir a la luz la polémica del ya excomisionado, que el pasado viernes intentó quitarse la vida aunque a las pocas horas fue dado de alta, la Diputación de Valencia también solicitó a Ninet, histórica socialista como su marido, que acreditase que para el cargo que ostenta, con un sueldo que supera los 80.000 euros, tenía el título que se exige. Se le comunicó mediante un correo electrónico y el plazo para aportar la documentación finalizaba este pasado viernes.

Al no presentarlo, según las fuentes consultadas, la socialista valenciana podría perder un puesto de trabajo al que llegó hace casi una década, cuando la izquierda gobernaba la Diputación de Valencia.

Según estas mismas fuentes, se trabaja en una reordenación de Personal en el MuVIM con una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que debe ver la luz a finales de año o principios del que viene. La plaza de Ninet, defiende, quedará amortizada y se le ofrecerá una acorde a su formación. Es decir, al ser la socialista personal laboral de la Diputación no se le puede despedir. No obstante, los servicios jurídicos de la Corporación provincial están averiguando si ha consolidado los derechos retributivos como A1. Y, añaden, que aunque se le ofrezca un puesto de categoría más baja, tendría derecho a seguir cobrando lo que cobra ahora.

El matrimonio entre José María Ángel y Carmen Ninet, ambos históricos del PSPV, vive uno de sus peores momentos políticos. En el caso del primero, su dimisión como alto comisionado no sólo le llevó a la pérdida del prestigio labrado durante más de 40 años de carrera política, en la que ha sido alcalde, senador y responsable de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Ángel dio un gran susto a su familia y a los miembros de su partido al ser hallado inconsciente tras intentar quitarse la vida. A las pocas horas, el excomisionado fue dado de alta.

Ninet, por su parte, también ha vivido con gran angustia los últimos acontecimientos. Porque no sólo su marido ha estado en el ojo del huracán, sino que ella también ha visto cuestionado su currículum y se le ha exigido que aporte la documentación necesaria. No lo ha hecho.

El PSPV pide explicaciones

Por otra parte, el PSPV de la Diputación de Valencia pedirá un informe jurídicoy sobre si se han cumplido todas las garantías legales desde que se recibió el expediente relativo al excomisionado de la dana, José María Ángel.

El PSPV ha indicado este martes en un comunicado que busca "clarificar si ha existido o se ha urdido un plan desde la presidencia de la Diputación para destruir al adversario político vulnerando las garantías constitucionales", en alusión a la información dada a Ángel sobre el expediente y el trámite de audiencia a este.

El portavoz socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido explicaciones inmediatas al presidente, Vicent Mompó, "por el grave incumplimiento de las mínimas garantías por parte de la Diputación en el caso que ha afectado al excomisionado para la reconstrucción, José María Ángel".